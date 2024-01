Il commissario della NHL dice che il giocatore dei Bruins Mitchell Miller, coinvolto in uno scandalo di bullismo, non può giocare nella lega

"Non entrerà nella NHL, non è idoneo a questo punto per entrare nella NHL. Non posso dire che sarà mai idoneo a entrare nella NHL", ha detto Bettman, parlando alle NHL Global Series di Tampere, in Finlandia.

I Bruins hanno annunciato venerdì di aver firmato Miller, 20 anni, con un contratto entry-level, due anni dopo che gli Arizona Coyotes avevano rinunciato ai loro diritti sul giocatore in seguito a un reportage dell'Arizona Republic che ha rivelato che Miller ha compiuto atti di bullismo nei confronti di un compagno di classe nero con disabilità quando era alle medie nel 2016.

Miller e un altro adolescente sono stati accusati di aver indotto Isaiah Meyers-Crothers a mangiare delle caramelle messe in un orinatoio e di averlo aggredito fisicamente. Miller e un altro adolescente hanno ammesso di aver commesso atti di bullismo in un tribunale minorile dell'Ohio e sono stati condannati ai servizi sociali, secondo quanto riportato da Republic.

"Quello che ho capito, e che ho sentito attraverso i media in modo aneddotico, è che quello che ha fatto da quattordicenne è riprovevole, inaccettabile", ha detto Bettman sabato. "Prima che i Bruins prendessero la decisione di ingaggiarlo, non siamo stati consultati".

I Bruins hanno dichiarato venerdì che Miller sarà assegnato ai Providence Bruins dell'American Hockey League, una lega professionistica che non fa parte della NHL ma serve come campionato di sviluppo per i prospetti della NHL. Oltre all'annuncio, la squadra ha fornito una dichiarazione di Miller in cui si è detto "profondamente" pentito dell'incidente e si è "scusato con la persona".

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse della firma di Miller, Bettman ha detto: "Se, in effetti, a un certo punto i Bruins pensano di volerlo far giocare nella NHL, e non sono sicuro che siano vicini a quel punto, dovremo dare il via libera a lui e alla sua eleggibilità, e ci baseremo su tutte le informazioni che avremo in prima persona in quel momento".

"Erano liberi di firmare per farlo giocare altrove, è un problema di un'altra lega, ma nessuno deve pensare che a questo punto sia o possa mai essere eleggibile per la NHL. E i Bruins lo capiscono ora", ha aggiunto il commissario.

Prima di firmare Miller, il presidente dei Bruins Cam Neely ha dichiarato in un comunicato che i gruppi Hockey Operations e Community Relations della squadra "hanno trascorso del tempo con lui nelle ultime settimane" e che durante questo periodo Miller "si è reso conto del suo comportamento inaccettabile e ha dimostrato il suo impegno a lavorare con diverse organizzazioni e professionisti per approfondire la sua formazione e utilizzare il suo errore come momento di insegnamento per gli altri".

Miller ha giocato 60 partite la scorsa stagione per i Tri-City Storm della United States Hockey League. È stato nominato giocatore dell'anno e difensore dell'anno della USHL dopo aver stabilito i record di gol e assist in una stagione per un difensore.

