Il commissario della NBA Adam Silver dice che sta lavorando "fianco a fianco" con la WNBA per liberare Brittney Griner

La due volte medaglia d'oro olimpica, che milita nelle Phoenix Mercury ma che gioca per una squadra di pallacanestro russa durante l'off-season della WNBA, è stata arrestata in febbraio.

Le autorità russe hanno detto che aveva olio di cannabis nel suo bagaglio e l'hanno accusata di contrabbando di quantità significative di una sostanza stupefacente - un reato punibile fino a 10 anni di carcere.

Da allora il Dipartimento di Stato americano ha classificato Griner come ingiustamente detenuta in Russia e il suo caso è gestito dall'ufficio dell'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per gli affari degli ostaggi (SPEHA) Roger Carstens.

"La lega - e con questo intendo sia la WNBA che la lega sorella, la NBA - ha un'enorme responsabilità nei confronti di Brittney. Griner è una delle nostre giocatrici", ha dichiarato Silver a ESPN.

Parte della nostra decisione di non assumere un profilo più alto in questo caso, francamente, è arrivata su suggerimento di esperti dentro e fuori il governo che ritenevano che la strada migliore per far uscire Brittney fosse quella di non amplificare la questione".

"Detto questo, il pubblico può svolgere un ruolo enorme attraverso le proteste o facendo sapere ai propri rappresentanti quanto sia forte il loro sentimento al riguardo. Quindi stiamo lavorando.

"Cathy Engelbert, commissario della WNBA, si occupa di questo problema ogni giorno. Sto lavorando fianco a fianco con lei. Siamo in contatto con la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato, i negoziatori degli ostaggi, ad ogni livello di governo e anche attraverso il settore privato.

"La nostra priorità numero uno è la sua salute e la sua sicurezza e assicurarci che esca dalla Russia".

Inizia la stagione WNBA

La notizia giunge mentre il Segretario di Stato Antony Blinken ha parlato sabato con la moglie di Griner mentre continua la sua prigionia in Russia.

Secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato, il diplomatico statunitense ha detto a Cherelle Griner che il rilascio della moglie è una priorità assoluta per il Dipartimento e che ha tutta la sua attenzione.

Blinken ha detto che il Dipartimento di Stato sta lavorando sul caso giorno e notte e che Cherelle non deve esitare a contattare se c'è qualcosa che non le è chiaro.

Venerdì, un tribunale russo ha esteso la detenzione preventiva di Brittney Griner almeno fino al 18 giugno.

La Griner è stata la prima scelta al draft WNBA del 2013 ed è una delle migliori giocatrici di tutti i tempi della lega.

La lega, che ha iniziato la sua 26esima stagione regolare senza Griner, onorerà la sette volte All-Star con le sue iniziali e il suo numero di maglia (42) lungo i bordi di tutti i 12 campi di gioco. La Griner riceverà anche l'intero stipendio WNBA, ha dichiarato la lega.

La scorsa stagione, Griner si è classificata seconda nelle votazioni per il premio di giocatrice più preziosa. Il centro di 2 metri e 9 ha portato le Mercury alle finali WNBA, dove Phoenix ha perso contro le Chicago Sky.

Jennifer Hansler, Ellie Kaufman, Homero DeLaFuente, Wayne Sterling, Aya Elamroussi e Steve Almasy della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com