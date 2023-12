Il commissario della NBA Adam Silver dice che la lega ha perso "centinaia di milioni di dollari" a causa delle conseguenze sulla Cina, e parla della situazione di Brittney Griner

Un tweet a sostegno dei sostenitori della democrazia a Hong Kong da parte dell'allora direttore generale degli Houston Rockets Daryl Morey ha scatenato una tempesta diplomatica tra la NBA e la Cina.

Dopo che la lega aveva inizialmente preso le distanze dal tweet di Morey, esprimendo rammarico per aver offeso "amici e fan in Cina", Silver si è poi espresso a favore dell'allenatore in termini di libertà di espressione.

La rete televisiva statale cinese CCTV ha successivamente interrotto la trasmissione delle partite NBA nel paese a causa della "forte insoddisfazione" per i commenti di Silver, prima di porre fine all'oscuramento a marzo trasmettendo la partita dei Los Angeles Clippers contro gli Utah Jazz.

Giovedì, nel corso della consueta conferenza stampa in vista delle finali NBA, Silver ha dichiarato ai giornalisti di ritenere che siano stati compiuti passi "positivi", indipendentemente dal costo finanziario.

"La mia posizione è che... l'impegno è positivo, in particolare attraverso lo sport", ha detto Silver.

Per mantenere la sicurezza e la prosperità delle persone, usare lo sport come piattaforma per far parlare le persone in tutto il mondo è di fondamentale importanza".

Allo stesso tempo, non credo che sia incoerente con i nostri valori che il nostro gioco venga trasmesso in Cina e in oltre 200 altri Paesi del mondo". Ecco come stanno le cose.

"Nello specifico, ritengo positivo che in questo momento stiamo esportando l'America, il basket NBA e i messaggi che ne derivano, in Cina", ha aggiunto Silver.

Accettare le perdite

Il giocatore free agent della NBA Enes Kanter Freedom ha usato i suoi social media per criticare il trattamento riservato dalla Cina alla comunità uigura e ha invitato a boicottare le Olimpiadi invernali di febbraio a Pechino.

I commenti del 30enne ex Boston Celtic sui Giochi hanno provocato una reazione nella nazione asiatica, attirando le critiche del governo e portando al ritiro delle partite dei Celtics dal sito cinese di video streaming Tencent.

Freedom è ora un agente libero dopo essere stato esonerato dagli Houston Rockets a febbraio, una mossa che a marzo ha dichiarato al New York Times essere dovuta al suo attivismo.

Silver ha negato l'affermazione, dichiarando al Times di aver parlato con Freedom per "rendergli assolutamente chiaro che era suo diritto esprimersi su questioni che lo appassionavano".

Nella conferenza stampa di giovedì, il commissioner ha citato le ingenti perdite finanziarie come prova che la NBA "sosterrà" la libertà di parola dei suoi giocatori.

"Accettiamo queste perdite", ha detto Silver. Se queste sono le conseguenze, vuol dire che i nostri valori viaggiano con noi".

"Da allora altri hanno espresso le loro opinioni in Cina e in altri luoghi del mondo. Se le conseguenze sono l'esclusione dalla trasmissione o la perdita di denaro, lo accettiamo".

Rompere il soffitto di cristallo

Parlando del suo desiderio di vedere allenatori donna nella NBA, Silver ha ammesso che c'è un "soffitto di vetro" da superare.

A dicembre, Becky Hammon - la prima assistente allenatore donna a tempo pieno nella storia dell'NBA, che lavorava con i San Antonio Spurs - ha annunciato che avrebbe lasciato il suo ruolo a fine stagione per assumere il ruolo di capo allenatore presso i Las Vegas Aces nella WNBA.

La Hammon, che ha rivelato di aver fatto colloqui per diverse posizioni di capo allenatore nella NBA, ha dichiarato ai giornalisti a gennaio che la mossa era un "passo avanti". La sei volte All-Star della WNBA ha avuto un inizio scintillante a Las Vegas ed è stata incoronata allenatrice del mese della lega grazie a un record di apertura di 9-1, il migliore di tutti i tempi per un nuovo allenatore.

Lodando la mossa di Hammon come una "straordinaria opportunità", Silver ha affermato che "non c'è motivo" per cui la NBA non debba assumere più donne come allenatori e funzionari.

"Allo stesso modo in cui abbiamo fatto progressi in termini di allenatori neri, questo richiede un dialogo costante", ha detto Silver.

Bisogna assicurarsi che ci sia una pipeline di donne che stanno emergendo, che sono conosciute dalle nostre squadre... abbattere la rete dei vecchi ragazzi, nella misura in cui esiste, dove forse non si tratta di pregiudizi intenzionali, ma le persone assumono i loro amici, le persone assumono le persone con cui hanno lavorato in precedenza, le persone assumono le persone che conoscono".

"Dobbiamo continuare così, ma mi piacerebbe che questa svolta avvenisse prima o poi".

Favorire il rilascio di Griner

Silver ha aperto la sua conferenza stampa con un aggiornamento su Brittney Griner, la giocatrice WNBA detenuta in Russia da oltre 100 giorni.

La due volte medaglia d'oro olimpica è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca dopo che le autorità russe l'hanno accusata di contrabbando di quantità significative di sostanze stupefacenti, un reato punibile fino a 10 anni di carcere.

All'inizio del mese, un tribunale russo ha esteso la detenzione preventiva dell'atleta 31enne almeno fino a giugno.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che Griner è detenuta ingiustamente e Silver ha rivelato che l'NBA stava lavorando a fianco del governo per negoziare il suo rilascio.

"Non volevo non parlare di Brittney Griner mentre sono qui", ha detto Silver. "Penso che sia qualcosa su cui tutti noi dovremmo essere ascoltati, contattando i vostri rappresentanti e altri.

"I nostri cuori vanno a lei e alla sua famiglia, e non vediamo l'ora che ritorni sana e salva".

Jill Martin, George Ramsay, Ben Church, Matt Foster e Zoe Sottile della CNN hanno contribuito al servizio.

Fonte: edition.cnn.com