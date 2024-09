Elon Musk, il noto imprenditore, è noto per i suoi post unici, occasionalmente discutibili. Dopo il dibattito televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris, Musk è attualmente coinvolto in una faida con la pop star Taylor Swift. La reazione è stata rapida.

La lista dei post bizzarri di Musk sulla sua piattaforma X è estesa - troppo estesa per dettagliarla qui. C'è stato il tweet in cui sfidava il CEO di Facebook Mark Zuckerberg a un match di boxe. O quello in cui definiva un sommozzatore britannico che aveva aiutato a salvate un gruppo di ragazzi intrappolati in una caverna thailandese un "tipo pedofilo" a causa del suo rifiuto di aiuto. O quello in cui suggeriva di bombardare Marte per renderlo abitabile.

Nel suo ultimo post, Musk ha rivolto la sua critica a Taylor Swift. Dopo che la cantante aveva pubblicamente sostenuto Harris per un futuro presidente degli Stati Uniti e aveva scherzosamente definito se stessa una "donna senza figli che ama i gatti", Musk ha risposto a una voce repubblicana su immigrati illegali in Ohio che mangiano animali domestici dicendo: "Va bene, Taylor, hai vinto. Ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti con la mia vita".

Non è chiaro se Musk stesse proponendo di fecondare Swift o di darle uno dei suoi 12 figli. Non è chiaro nemmeno come Swift reagirebbe. Tuttavia, è evidente che Musk sta affrontando una reazione negativa su X per il commento strano. Molti fan di Swift, noti come "Swifties", si chiedono: "Perché Elon Musk è così strano?"

"Musk si rivela essere un misogino. Musk riesce sempre a mostrare il suo vero volto," ha commentato un utente su X.

"Sei strano e bizzarro," hanno commentato diversi utenti in varie forme.

"I gatti rifiutano cortesemente ma fermamente la tua offerta. Ora smetti di comportarti stranamente e di offrire i tuoi figli alle persone," si legge in un post di Larry il Gatto, il famoso felino di 10 Downing Street.

"Gli acquirenti di Tesla fan di Taylor Swift compreranno mai una Tesla ora?" si è chiesto l'attore Billy Baldwin, divertito.

"Hai genuinely postato questo a 197 milioni di follower?" si è chiesto un utente, incredulo. Poiché Harris ha vinto il dibattito, Musk ora vuole "dare a Taylor Swift un figlio che non ti vuole. È questo qualche tipo di dominance dell'uomo alpha che ti fa sentire potente e maschile? Funziona?"

"Di' a Travis Kelce che, e vediamo cosa succede," ha scritto un altro utente, facendo riferimento al fidanzato di Swift, il giocatore di football Travis Kelce.

"Perché stai sostenendo un criminale, un bugiardo, uno stupratore e un pedofilo accusato che non è riuscito a bilanciare il bilancio o a sostituire l'Obamacare come promesso, mentre ignori i curdi e i quattro soldati uccisi in Niger?" ha chiesto un veterano che si definisce tale.

"Nessuna donna con rispetto per se stessa accetterebbe questo, e sono sicura che Taylor Swift è una donna che sceglierebbe di avere un figlio con un uomo che la ama per quella che è nel futuro," ha commentato un "Swiftie".

"Pensavo che questa volta fosse un account parodistico," ha scritto un utente X, facendo riferimento ai post falsi che spesso diventano virali con il nome di Musk.

"Mi sembra molto predatorio," ha commentato un uomo.

Questo post porta le cose a un nuovo livello di stranezza. Non è solo strano, è inquietante," trova un utente.

"Amico, se vuoi imparare a parlare con le donne, sono disponibile. Ma redigerò il contratto, non i tuoi avvocati. A quanto pare, non hanno idea di quanto sia brutta la situazione," ha scritto un certo Alexey Shevchenko, consulente su LinkedIn.

"Travis Kelce, quando vede questo post e vede il CEO offrire di fecondare sua moglie," ha scritto un utente sotto una foto di Kelce visibilmente arrabbiato e arrossato, che discute con il suo allenatore Andy Reid.

"Nessuno vuole il tuo sperma strano," ha commentato una donna.

"Mi dispiace, Elon, ma Taylor Swift non è interessata ai Cybertruck," ha commentato una donna di nome Annabelle, scherzando sulla fisicità di Musk e uno dei modelli Tesla più robusti.

"Questo è quello che significa 'bleah'," ha scritto un utente X ovviamente disgustato.

"Questo uomo, Elon Musk, non è una persona seria. Perché le aziende rispettabili farebbero affari con questo individuo? È patetico. I repubblicani non sono persone serie, e Trump lo ha dimostrato ieri (durante il dibattito contro Kamala Harris, Ed.). Non conoscono altro che inganni, odio, rabbia, divisione e bugie," ha scritto un elettore democratico arrabbiato.

"Il post di Musk dovrebbe essere visto come parte del modello più ampio di Trump/Repubblicani che umiliano le donne che non corrispondono ai ruoli di genere tradizionali. La sua contribution è misogina perché riduce la posizione politica seria di Swift allo stereotipo della 'donna senza figli che ama i gatti'," ha trovato una donna di nome Eva.

Swift aveva espresso il suo sostegno per Harris su Instagram dopo il dibattito televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris, definendola "una leader equilibrata e talentuosa". Si è firmata "Donna senza figli che ama i gatti". "Donna senza figli che ama i gatti" era un riferimento a una dichiarazione fatta dal candidato alla vicepresidenza di Trump J.D. Vance. In un'intervista del 2021 a Fox News, ha detto che il paese era guidato da democratici, oligarchi e "donne senza figli che amano i gatti che sono insoddisfatte delle loro vite e delle decisioni che hanno preso e vogliono rendere infelice il resto del paese".

In risposta al commento di Swift, Musk ha deciso di non impegnarsi ulteriormente, dicendo: "Non mi impegnerò in questa discussione sulla donna che ama i gatti".

Leggi anche: