- Il Comitato interno si occupa dell'incidente violento con coltelli a Solingen.

Il Comitato Affari Interni del Parlamento dello Stato si concentrerà sulle preoccupazioni per la sicurezza nel Palatinato Renano, dopo l'incidente con il coltello di ieri a Solingen. Si prevede che il Ministro dell'Interno, Michael Ebling (SPD), aggiornerà il comitato sulla situazione dello stato durante l'incontro previsto per le 14:00 a Magonza. L'attacco, avvenuto alcuni giorni fa, ha portato a un aumento della visibilità della polizia nei festival in tutto il Palatinato Renano, con l'obiettivo di rafforzare la tranquillità del pubblico e scoraggiare ulteriori incidenti.

Un tragico incidente si è verificato nel cuore della Renania Settentrionale-Vestfalia, dove una festa cittadina ha preso una piega fatale. Tre persone hanno perso la vita a causa di ferite da arma da taglio e altre otto sono rimaste ferite, quattro in modo grave. Un sospetto radicale siriano, entrato in Germania dalla Bulgaria alla fine del 2022, è considerato il presunto responsabile. Le norme europee per l'asilo prevedevano il suo rimpatrio in Bulgaria. Purtroppo, questo non è stato eseguito a causa della sua inspiegabile assenza alla data prevista per l'espulsione nel giugno 2023.

Alla luce della recente tragedia nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la situazione di sicurezza nei festival cittadini in tutto il Palatinato Renano è diventata un problema di preoccupazione. Dopo l'evento, il Comitato Affari Interni del Parlamento dello Stato potrebbe discutere la necessità di misure di sicurezza potenziate per garantire la sicurezza del pubblico.

