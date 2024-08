- Il Comitato ha già formulato vari suggerimenti.

Figura di spicco dell'AfD, Björn Höcke, riflette sulla protezione delle frontiere interne della Turingia. Ha sollevato la questione della necessità di modificare le politiche sull'immigrazione durante un incontro a Nordhausen, una città nella Turingia settentrionale. Questo stato confina solo con altre regioni tedesche, non con nazioni straniere. I giornalisti potrebbero chiedersi se Höcke intenda istituire controlli di frontiera interni nello stato, ha suggerito, seguito da: "Sì, è una possibilità, dato che come Stato libero della Turingia, abbiamo la sovranità. Se il governo federale non può proteggerci, allora dobbiamo provvedere da soli." Tuttavia, ha sottolineato che si tratta solo di una "situazione ipotetica".

Durante il discorso, Höcke ha fatto riferimento alla Danimarca come modello per la politica sull'immigrazione e ha sottolineato l'assenza di pattugliamenti di frontiera. L'AfD mira a smantellare la "esca del welfare", proprio come i danesi, ha dichiarato. La sezione turingia dell'AfD è nota per la sua forte estremismo e viene sorvegliata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato.

Questa domenica, gli abitanti della Turingia voteranno per un nuovo parlamento regionale. Per diversi mesi, l'AfD di Höcke ha mantenuto un vantaggio nei sondaggi, intorno al 30%. Purtroppo, non hanno potenziali partner di coalizione e quindi scarse possibilità di entrare nel governo.

