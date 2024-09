Il comitato finanziario dell'Assemblea legislativa sta deliberando sui sussidi per Meyer Werft, un importante costruttore navale.

Le autorità, specificamente il Governo Federale e l'Assia, stanno pianificando di acquisire circa l'80,7% della Meyer Werft per circa 400 milioni di euro. Questa cifra include garanzie finanziarie valutate in circa due miliardi di euro. Mercoledì a Hannover, il Comitato di Bilancio del Parlamento regionale delibererà anche sull'aiuto per la Meyer Werft. Secondo il Ministero tedesco dell'Economia, questo aiuto statale non richiederà l'approvazione dell'UE.

La decisione di fornire aiuti alla Meyer Werft non è stata considerata come richiedente l'approvazione degli altri stati membri dell'UE. Nonostante il significativo investimento del Governo Federale e dell'Assia, altri potenziali investitori potrebbero ancora essere interessati ad acquisire una quota della Meyer Werft.

