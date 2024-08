Il comitato editoriale del New York Times non appoggerà più i candidati alle elezioni di New York.

Il comitato editoriale del quotidiano ha annunciato lunedì che non appoggerà più i candidati politici alle elezioni dello stato e locali di New York.

"Mentre le elezioni ovunque rimangono critiche per le vite e le esperienze del nostro pubblico, il comitato editoriale sta interrompendo il processo di endorsement per le elezioni di New York", ha dichiarato Kathleen Kingsbury, responsabile dell'Opinion del Times e a capo del comitato editoriale, in una dichiarazione. "Rimane un'istituzione giornalistica radicata a New York City, sia storicamente, oggi e nel futuro".

"Come voce istituzionale del Times, il comitato editoriale serve alla nostra missione di aiutare il nostro pubblico globale a capire il mondo fornendo una visione costante e indipendente del mondo basata sui valori istituzionali collaudati", ha detto Kingsbury.

Il comitato editoriale del Times, fondato nel 1896, è composto da giornalisti dell'opinione e opera separatamente dalla redazione del quotidiano e dal Times come azienda. La redazione del Times continuerà il suo normale reportage sulle elezioni di New York e la squadra dell'Opinion del quotidiano continuerà a offrire prospettive sulle gare, i candidati e le questioni dello stato, ha detto Kingsbury.

La decisione entrerà in vigore immediately, come ha riferito il Times, il che significa che il comitato editoriale non esprimerà un parere sulle prossime gare al Senato, congressuali e dell'Assemblea. Tuttavia, il comitato continuerà a fare endorsement nelle elezioni presidenziali, comprese quelle dell'imminente elezioni di novembre, e potrà ancora appoggiare i candidati politici nelle gare al di fuori dello stato.

Il Times si unisce ad altre grandi catene di quotidiani degli Stati Uniti, come McClatchy, che ha annunciato a settembre 2020 che i suoi 30 quotidiani, tra cui The Miami Herald e The Kansas City Star, non avrebbero più appoggiato i candidati presidenziali.

Nel 2022, Alden Global Capital ha annunciato che i suoi quotidiani - che includono il Chicago Tribune, il New York Daily News, il Boston Herald e l'Orlando Sentinel - avrebbero adottato un approccio più ampio agli endorsement, mettendo fine agli endorsement del comitato editoriale ai livelli presidenziale, governatoriale e senatoriale.

Il comitato editoriale del Wall Street Journal, noto per la sua linea conservatrice, non ha appoggiato i candidati dal 1928.

