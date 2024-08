- Il Comitato economico e sociale di Basilea vede un'accoglienza positiva nelle comunità di confine tedesche circostanti

La scelta di Basilea come ospite ESC 2025 suscita entusiasmo nella profondità del sud-ovest della Germania.

L'annuncio di Basilea come città ospite del Concorso Eurovisione della Canzone (ESC) del 2025 accende la gioia e le grandi speranze nella profondità del sud-ovest della Germania. Il sindaco Jörg Lutz di Lörrach, un leader indipendente, lo ha dichiarato all'agenzia stampa tedesca, esprimendo la sua fiducia nel fatto che l'evento avrà un impatto positivo sull'intera regione tri-nazionale Svizzera-Francia alsaziana-Tedesca.

La finale dell'ESC è prevista per il 17 maggio 2023, a pochi passi dal confine tedesco a Basilea. Questo evento risuonerà con il motto di "superare i confini", rendendolo un'occasione straordinaria. Con questo, Basilea, la terza città più grande della Svizzera, ha battuto la concorrenza occidentale di Ginevra, come annunciato dall'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU).

Più di 35 paesi partecipano al vibrante e colorato festival dell'ESC, ciascuno in competizione per emergere come la sensazione musicale più popolare. Più di 150 milioni di persone seguono la finale in televisione e milioni di altre guardano le deliziose esibizioni su YouTube.

Lörrach si prepara a un afflusso di visitatori

Lörrach, una città con una popolazione di circa 49.000 abitanti, si aspetta un impatto positivo dall'evento. Con i suoi numerosi luoghi di interesse e alloggi, è pronta a trarre beneficio dall'afflusso di visitatori dell'ESC.

Il sindaco Lutz ha espresso la sua convinzione che molti appassionati di ESC esploreranno anche Lörrach, apprezzandone i fascini.

Allo stesso modo, Diana Stöcker, sindaco di Weil am Rhein, ha menzionato i potenziali guadagni per la regione tri-nazionale. Ha parlato di future collaborazioni per migliorare l'infrastruttura e la sicurezza lungo i confini. Situata proprio sul confine svizzero e casa di circa 31.000 abitanti, Weil am Rhein è pronta ad accogliere i suoi ospiti internazionali.

L'ESC potrebbe portare all'angolo dei "40 paesi"?

Il sindaco di Lörrach, Lutz, aveva precedentemente promesso nel video di candidatura di Basilea che il concorso avrebbe trasformato la regione tri-nazionale in un "angolo dei 40 paesi". I prezzi degli hotel a Basilea sono già saliti a diverse centinaia di euro a notte per alloggi umili, prima dell'annuncio ufficiale.

Il concorso si svolgerà nella St. Jakobshalle, un famoso palazzetto dello sport noto per gli eventi su grande scala, che può ospitare 12.000 persone. Inoltre, lo stadio di calcio St. Jakob-Park, nelle vicinanze, con una capacità di 20.000 posti, fornirà facilities di broadcasting complementari. Si stima che i costi per questo evento ammontino a circa 30-35 milioni di franchi svizzeri (circa 37 milioni di euro).

Infine, il ruolo di ospite della Svizzera nell'ESC del 2025 è stato confermato dopo il successo di Nemo all'ESC del 68° anno di quest'anno a Malmö, in Svezia. Questo evento riunisce le organizzazioni di radiodiffusione pubblica, principalmente dell'Europa e dei membri dell'EBU, che competono con le migliori esibizioni musicali per ricevere i massimi onori. Il paese vincitore ospita di solito la successiva celebrazione dell'ESC.

