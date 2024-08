- Il comitato di emergenza dell'OMS si riunisce su Mpox

A causa di una variante preoccupante della pericolosa malattia virale Mpox in Africa, un comitato di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si riunisce a Ginevra. Gli esperti indipendenti valutano se c'è un rischio di diffusione maggiore e se l'OMS dovrebbe dichiarare un "emergenza sanitaria di interesse internazionale" (ESII).

Si tratta del livello di allerta più alto dell'OMS. Non scatta specifiche misure, ma serve come promemoria per le autorità di tutto il mondo per prepararsi a eventuali focolai. Ogni paese decide le proprie misure. L'agenzia europea per il controllo delle malattie (ECDC) ha valutato il rischio di diffusione della nuova variante in Europa come "molto basso" alla fine di luglio.

L'agenzia africana per il controllo delle malattie (Africa CDC) ha già dichiarato l'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi confinanti un'emergenza sanitaria per il continente. Ciò potrebbe consentire di fornire più risorse per sostenere i paesi nel contenimento, secondo l'Africa CDC.

La malattia era precedentemente nota come monkeypox perché era stata identificata per la prima volta nei macachi. L'OMS ha cambiato il nome poiché generalmente non nomina le malattie dopo gli animali, le regioni o i paesi.

Dalla fine del 2023, sono stati scoperti numerosi casi di una nuova sottolineaggio del virus Mpox, clade I (uno), nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Potrebbe diffondersi più facilmente e causare una malattia più grave. Gli studi sono ancora in corso. L'Mpox è caratterizzato da una eruzione cutanea e solitamente da febbre, che può essere mortale per i bambini piccoli.

Dalla Repubblica Democratica del Congo, l'Mpox si è diffuso in paesi che non avevano mai registrato casi: Burundi, Rwanda, Kenya e Uganda. Esiste il rischio che la malattia raggiunga paesi distanti, ha detto l'esperta di Mpox dell'OMS Rosamund Lewis.

Il comitato si riunisce virtualmente fino alle 17. Non è ancora stato deciso se verrà pubblicata una decisione poco dopo.

**L'OMS ha già dichiarato un'emergenza per l'Mpox da luglio 2022 a maggio 2023. In quel momento, i casi della meno pericolosa clade II si trovavano in diverse decine di paesi, compresa la Germania. Grazie all'educazione sulle misure di protezione e alle vaccinazioni, i focolai sono stati rapidamente controllati in

