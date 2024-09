Il comitato di campagna esterno affiliato ai repubblicani mira a capitalizzare sulle controversie nel Michigan diffondendo annunci che enfatizzano Israele e il background ebraico del signor Emhoff.

Il PAC Future Coalition ha investito circa $60,000 nella diffusione di numerosi spot pubblicitari su YouTube, indirizzati al Michigan, come indicato dal Centro per la Trasparenza degli Annunci di Google. Questi spot promuovono entusiasticamente il sostegno di Harris a Israele e spesso mettono in evidenza suo marito, Doug Emhoff, che è ebreo.

La strategia pubblicitaria, con il suo messaggio ottimista e la musica coinvolgente, sembra propagandare le ambizioni della campagna presidenziale di Harris; tuttavia, considerando la fonte del PAC e la sua posizione strategica nello stato chiave del Michigan, si potrebbe sospettare un'intenzione più sospetta. Sembra che questi spot siano utilizzati per alimentare le braci della discordia derivanti dal conflitto in corso a Gaza e per ostacolare i tentativi di Harris di rafforzare la coalizione democratica composta da elettori arabi-americani e musulmani nel Michigan.

Gli arabi e i musulmani americani costituiscono un'importante fascia di elettori nel Michigan. Secondo un'analisi condotta da Emgage, un'organizzazione che cerca di amplificare l'influenza politica dei musulmani americani, circa 146.000 musulmani americani hanno votato alle elezioni generali del 2020 nel Michigan. Biden ha vinto il Michigan per 150.000 voti nel 2016. I sondaggi indicano una corsa serrata tra Harris e l'ex presidente Trump nelle elezioni del 2022.

Uno degli spot di questo gruppo si concentra principalmente su Emhoff. Mostra foto di Emhoff con una kippah e durante la visita al campo di concentramento di Auschwitz. "Kamala Harris è un leader straordinario per questi tempi difficili. Accanto a Kamala ci sarà suo marito e consigliere fidato, Doug Emhoff. Doug Emhoff, che sarebbe il primo coniuge ebreo della storia della presidenza. Kamala Harris e Doug Emhoff: pionieri della storia, sostenitori di ciò che è giusto, difensori di Israele".

Un altro spot inizia con "La vicepresidentessa Harris ha scelto il lato giusto. Harris ha dichiarato inequivocabilmente il suo sostegno a Israele e al popolo ebreo. Lo ha dimostrato più volte".

Lo spot prosegue "Quando Netanyahu ha visitato Washington DC, Harris ha accolto il primo ministro alla Casa Bianca. E quando gli avversari di un Palestina libera hanno espresso la loro opposizione, Harris li ha zittiti. E gli avversari di un Palestina libera? Li detestano. Perché Kamala Harris capisce la situazione. Possiamo fidarci di lei per sostenere costantemente Israele".

Altri spot del gruppo condividono temi simili. "Questo novembre, facciamo la storia insieme. Porteremo un vero presidente pro-Israele alla Casa Bianca, accanto a Kamala ci sarà suo marito e consigliere, Doug Emhoff, che sarebbe il primo coniuge ebreo della storia della presidenza. Solo in America: Kamala Harris e Doug Emhoff".

Il PAC Future Coalition è stato fondato solo questo mese e non ha ancora presentato un rapporto dettagliato sui suoi contributori o sulle informazioni finanziarie alla Commissione elettorale federale. Tuttavia, i documenti presentati dal gruppo suggeriscono i suoi legami con il Partito Repubblicano. Il gruppo nomina Cabell Hobbs come suo assistente tesoriere, che ha prestato servizio come tesoriere di un PAC che sostiene la campagna presidenziale del 2024 del governatore della Florida Ron DeSantis.

La CNN ha contattato il PAC per un commento.

La strategia pubblicitaria del PAC Future Coalition, indirizzata al Michigan, solleva domande a causa del suo focus sul sostegno di Harris a Israele e sullo sfondo ebreo di suo marito, che potrebbe suscitare sentimenti divisivi tra certi gruppi di elettori. Data la connessione del PAC con il Partito Repubblicano, la politica gioca un ruolo significativo nella diffusione di questi spot, che potrebbe influire sui risultati delle elezioni nel Michigan.

