- Il Comitato delle regioni ha altresì approvato una risoluzione relativa all'attuazione dell'Anno europeo della conservazione dell'ambiente.

A seguito dell'incidente di accoltellamento mortale a Solingen, il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU) spinge per un consenso sulle questioni dell'immigrazione tra i partiti politici. Egli sottolinea che la preoccupazione principale è "Come possiamo gestire ed limitare efficacemente l'immigrazione?". Reul ha fatto queste dichiarazioni durante un'intervista con ZDF a Solingen. Ha sottolineato che criticare semplicemente determinate proposte non porterà a nessun progresso. "Il pubblico si aspetta che agiamo", ha concluso.

Purtroppo, tre vite sono state perse a causa di un attacco con coltello durante un evento cittadino a Solingen venerdì sera. Il principale sospettato è un richiedente asilo dalla Siria che era stato inizialmente respinto e avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno; tuttavia, ciò non è avvenuto.

In risposta a questo, Reul sostiene la rivalutazione dei complessi procedimenti riguardanti le espulsioni: " Approfittiamo di questa occasione per esaminare i problemi: dove sta il problema e sono necessarie delle modifiche? Sono preoccupato che le modifiche potrebbero essere necessarie".

