Il comico Jo Koy presenterà i premi Golden Globe

La decisione è stata annunciata giovedì mattina sul sito web dei Globes.

Koy è uno stand-up comedian che in passato è stato ospite di "Chelsea Lately" e ha anche realizzato degli speciali comici che sono andati in onda su Comedy Central e Netflix.

"Siamo entusiasti di avere Jo come conduttore degli 81esimi Golden Globe Awards e di portare la sua energia contagiosa e il suo umorismo coinvolgente per dare il via alla stagione dei premi di Hollywood", ha dichiarato Helen Hoehne, presidente dei Golden Globe. "Non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo per le star in sala e per il pubblico mondiale".

"Nella mia carriera ho calcato molti palcoscenici in tutto il mondo, ma questo sarà ancora più speciale. Sono davvero entusiasta di condurre i Golden Globes quest'anno", ha dichiarato Koy. Questo è il momento in cui posso rendere orgogliosa la mia famiglia filippina". Mahal Kita (Google it)!".

La scelta del conduttore all'ultimo momento della partita arriva dopo che la CNN aveva precedentemente riferito che altri potenziali conduttori, tra cui Chris Rock e Ali Wong, avevano rifiutato di accettare l'incarico.

Questa storia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

Elizabeth Wagmeister della CNN ha contribuito a questa storia.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com