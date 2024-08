Il combattente gioioso, Walz, si presenta al raduno democratico

Un ex-membro della Guardia Nazionale di 60 anni, originario del Midwest, cerca di fare colpo sulla fazione e sulla nazione, ha già fatto scalpore come principale comunicatore dei Democratici: poco prima che Harris entrasse nella corsa presidenziale, Walz ha definito i rivali repubblicani Trump e Vance "stravaganti". Questa etichetta è diventata molto popolare.

In un comizio con Harris nello stesso luogo dove Trump e i Repubblicani hanno tenuto la loro convention in luglio, Walz ha dichiarato martedì: "Non solo abbiamo una grande quantità di energia nel nostro Congresso, ma ne abbiamo anche molta più di quanta ne abbiano loro - proprio qui".

Walz porta alla corsa presidenziale la prospettiva del rurale Midwest e viene considerato parte dell'ala liberale dei Democratici. Molti Americani potrebbero non conoscerlo ancora, ma il suo discorso a Chicago darà probabilmente ai partecipanti alla convention e agli spettatori televisivi un assaggio del suo background.

Walz è atteso per parlare della sua infanzia in un piccolo paese del Nebraska, del lavoro sulla fattoria di famiglia e del suo servizio militare, dell'insegnamento e della carriera politica.

Walz ha già fatto campagna elettorale con Harris in diversi stati che si prevede saranno combattuti nel novembre delle elezioni. Lì, hanno dato un'anticipazione di come potrebbero appellarsi ai votanti: un ex-congressista bianco del cuore del Midwest e un'ex-senatrice nera e di discendenza asiatica della California.

Gli eventi vivaci sono stati uno spiccato contrasto con l'aspetto della campagna solo un mese fa: allora, l'81enne Presidente Biden ha affrontato le preoccupazioni sulla sua età e sulla salute mentale, si è ritirato dalla corsa e ha endorsement Harris invece.

I Repubblicani stanno ancora cercando di far fronte a questo sviluppo: cercano di dipingere Walz come un "radicale liberale pericoloso" che ha fatto affermazioni sbagliate e incoerenti su se stesso. Tuttavia, questi attacchi non hanno preso piede e la coppia Harris-Walz ha stabilito record di raccolta fondi. La candidata democratica ora guida Trump nei sondaggi nazionali.

La scelta di Walz come candidato alla vicepresidenza, secondo Sabrina Karim, professoressa alla Cornell University, dimostra "che non solo è tollerato, ma addirittura celebrato, incarnare un tipo di mascolinità che è premuroso e comprensivo". La sua mascolinità, dice lei, si contrappone a Trump e offre a alcuni votanti, in particolare i votanti maschi bianchi, una prospettiva alternativa e attraente sulla mascolinità.

Accanto a Walz, numerosi personaggi di spicco e membri di alto livello del partito saliranno sul palco alla convention mercoledì, tra cui l'ex Presidente Bill Clinton.

