Il Comando della Difesa Aerea degli Stati Uniti (NORAD) identifica quattro aerei militari russi nelle vicinanze dell'Alaska dopo il recente dispiegamento di personale militare americano nella regione.

Il velivolo russo ha proseguito il suo percorso all'interno della zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (ADIZ), come dichiarato da NORAD. Hanno confermato che l'aeromobile non ha violato né lo spazio aereo americano né quello canadese. Secondo la loro dichiarazione, questo comportamento ricorrente dei russi all'interno dell'ADIZ dell'Alaska non viene considerato una minaccia.

NORAD ha avuto numerosi incontri con aerei militari russi che sorvolavano l'Alaska nel corso del mese in corso.

Il'esercito ha inviato unità della 11ª Divisione Aviotrasportata a Shemya Island, Alaska, il 12 settembre, come dimostrazione del loro atteggiamento di "forza pronta e letale", in risposta agli esercizi militari russi nelle vicinanze. Questa divisione, nota come "Angeli Artici", risiede solitamente alla Joint Base Elmendorf-Richardson e a Fort Wainwright in Alaska.

Despite the ongoing political tensions between the countries, the Army's deployment to Shemya Island serves as a clear message in the realm of politics. The recurring Russian activities around Alaska have increasingly become a topic of discussion in international politics.

