Il comandante russo Shoigu avrebbe dovuto visitare Kim nel territorio della Corea del Nord.

Segretario del Consiglio della Sicurezza della Russia, Sergei Shoigu, ha fatto touchdown in Corea del Nord e ha avuto un colloquio con il leader Kim Jong Un di recente venerdì. L'incontro a Pyongyang è stato descritto come di "livello di fiducia e calore senza precedenti" sul sito del Consiglio della Sicurezza della Russia.

I colloqui di Shoigu con Kim sono attesi per avere un impatto significativo sull'attuazione dell'accordo difensivo siglato tra Kim e il presidente russo Vladimir Putin durante la visita di Putin in Corea del Nord lo scorso giugno.

Secondo Putin, questo accordo prevede l'offerta di "aiuto reciproco di fronte all'aggressione contro uno qualsiasi dei firmatari". Critici, compresa la Corea del Sud e l'Occidente, hanno condannato con forza l'alleanza della Russia con la Corea del Nord isolata a livello internazionale, sostenendo che Mosca sta utilizzando i razzi e i proiettili nordcoreani in Ucraina. L'Ucraina sostiene anche che l'ordigno nordcoreano utilizzato dalla Russia è stato recuperato dai luoghi degli attacchi in Ucraina.

Per mantenere la sua campagna militare in Ucraina, la Russia sta cercando più munizioni. Come la Corea del Nord, è uno dei paesi più sanzionati al mondo. Di conseguenza, la Russia ha fatto approcci a paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

Le fonti russe suggeriscono che il viaggio di Shoigu a Pyongyang è finalizzato a "proseguire con un dialogo strategico". Dopo il suo licenziamento come Ministro della Difesa in maggio nel corso di una più ampia riorganizzazione della leadership militare, è stato nominato Segretario del Consiglio della Sicurezza Nazionale. In precedenza, ad agosto, ha partecipato a discussioni a Tehran.

