Il colpevole di un atto potenzialmente dannoso proviene dallo Schleswig-Holstein

Vicino a Glücksburg, lungo il fiordo di Flensburg, si è verificata una situazione straordinaria in una fattoria locale. C'è una forte probabilità che si sia presentato un discendente insolito - un possibile ibrido di pecora e capra, localmente chiamato 'schiege'. Questo giovane, soprannominato 'Flumo', ha un mantello con chiazze bianche punteggiate di marrone, simile a 'Rune', il capro che ha vissuto con un piccolo gregge di pecore per anni. L'altro maschio pecora del gruppo, d'altra parte, ha il pelo scuro.

Per il proprietario della fattoria, Dag, che preferisce l'anonimato, questo è un chiaro indizio che Flumo potrebbe essere un 'schiege'. La texture del pelo e il verso di verso somigliano di più a quelli di una capra che di una pecora.

Pecore e capre, sebbene appartengano alla stessa sottofamiglia dei caprini, hanno set di cromosomi unici. Le capre hanno 60 cromosomi, mentre le pecore ne hanno solo 54, rendendo l'incrocio un compito difficile.

Un 'schiege' tedesco di un decennio fa

Dieci anni fa, un ibrido simile ha suscitato scalpore in Germania quando è nato nel distretto di Göttingen. All'epoca, il defunto scienziato degli animali Professor Christoph Knorr, dell'Università di Göttingen, ha dichiarato che un evento di incrocio del genere è estremamente improbabile. Questo animale del distretto di Göttingen, secondo le sue conoscenze, era l'unico esemplare di 'schiege' verificato scientificamente a livello globale in quel momento.

Tuttavia, Dag non ha ancora investito in un'analisi genetica per confermare o smentire questa teoria. "Lo trovo interessante", spiega. Ha già contattato l'Università di Göttingen - a condizione che Flumo e Rune vadano d'accordo, ovviamente.

Le regolamentazioni agricole dell'Unione Europea potrebbero influenzare il destino di 'Flumo', il potenziale schiege, poiché spesso regolamentano l'allevamento e la classificazione del bestiame. L'Università di Göttingen, avendo già verificato un esemplare di schiege in Germania, potrebbe fornire preziose informazioni per determinare la composizione genetica di Flumo.

