'Il colore viola' completa il suo viaggio musicale di ritorno sullo schermo a pieni voti

Contando tra i suoi produttori personalità di spicco come Oprah Winfrey (che è stata co-protagonista del film del 1985 e ha promosso questo film con entusiasmo) e il regista del film originale Steven Spielberg, "Il colore viola" rispecchia in qualche modo la versione cinematografica di "In the Heights" per il modo in cui il regista Blitz Bazawule (i cui crediti includono il video di "Black is King" di Beyoncé) cattura l'energia di Broadway dei numeri di canto e danza, capitalizzando al tempo stesso la lente più ampia che il cinema consente.

Ambientata in Georgia all'inizio del 1909, la storia si svolge su uno sfondo di dolore e abuso nella situazione di Celie(Fantasia Barrino, che riprende il suo ruolo a Broadway nel suo debutto cinematografico), che viene barattata dal padre violento con il crudele Mister ("Rustin " Colman Domingo). Il trasferimento separa presto Celie dalla sorella Nettie ("La sirenetta" di Halle Bailey, ancora una volta luminosa), l'unica persona che ama veramente.

Mister, nel frattempo, si strugge ancora per la cantante che avrebbe voluto sposare, Shug Avery (Taraji P. Henson, che canta le sue canzoni con un abbandono spericolato), che apre gli occhi di Celie a possibilità più ampie e porta luce in un'esistenza altrimenti desolata.

Con il passare degli anni, il figlio di Mister, Harpo (Corey Hawkins), ha una relazione con la schietta Sofia che, interpretata da Danielle Brooks, ruba ogni scena in cui si trova - un'impresa non da poco in un ambiente così ricco di bersagli per gli attori non protagonisti. Indipendente e incline a ribellarsi ai costumi patriarcali, Sofia incontra una forza che non può superare: il razzismo palese e approvato dal governo in cui vivono.

Anche se le musiche de "Il colore viola" non vantano una sfilata costante di brani di grande effetto, le canzoni fanno progredire la narrazione e smussano gli angoli più scabrosi della triste situazione di Celie, il che spiega come una storia con così tanta brutalità di fondo possa sfuggire a un rating PG-13 meno restrittivo in questo pacchetto.

Forse ancor più del film originale (e sì, se sbattete le palpebre vi perderete un nostalgico cameo), "Il colore viola" offre una testimonianza di resistenza e di resilienza spirituale, che viene messa in risalto con forza quando Barrino intona la canzone simbolo del musical vincitore del Tony, "I'm Here".

"Il colore viola" è davvero qui, al centro di una stagione festiva con molti nuovi film, ma relativamente pochi che offrono una forte motivazione per avventurarsi in un cinema. Superare questi ostacoli potrebbe essere una sfida, ma Bazawule e compagnia hanno creato il tipo di spettacolo entusiasmante che trae beneficio dalla condivisione con una folla, su uno schermo all'altezza delle sue performance e delle dimensioni del suo cuore.

"Il colore viola" debutta il 25 dicembre nelle sale statunitensi ed è distribuito dalla Warner Bros, come CNN, un'unità della Warner Bros Discovery. È classificato come PG-13.

Fonte: edition.cnn.com