- Il collettivo dei coltivatori di marijuana intende imporre tasse con prudenza.

Il principale club di cannabis di Berlino si impegna per un lancio responsabile

Come dichiarato dalla presidente della Green Leaf Society, Jana Halbreiter, all'agenzia di stampa tedesca, "È fondamentale che ogni membro mostri la massima responsabilità e cura, dalla germinazione alla infiorescenza finale". L'obiettivo principale è "evitare i problemi di salute che hanno afflitto gli utenti del mercato illegale per anni".

Primo distribuzione prevista per dicembre

Halbreiter ha affermato: "Limitarsi a dichiarare che non forniremo ai minori o che non offriremo più di 50 grammi agli adulti sopra i 21 anni non è sufficiente, poiché rimane illegale". Il club intende stabilire la struttura di coltivazione, stipulare accordi con i produttori e i fornitori e formare i membri volontari. Al termine, coltiveremo il nostro primo lotto e, secondo Halbreiter, lo distribuiremo legalmente per la prima volta a dicembre.

Il distretto di Marzahn-Hellersdorf di Berlino ha approvato la richiesta della Green Leaf Society per la coltivazione comunitaria di cannabis, rendendola il primo club della città a ottenere un permesso. Il sindaco del distretto, Gordon Lemm, ha elogiato la richiesta come un esempio e ha espresso preoccupazioni riguardo ai consumatori problematici e la necessità di efficienti sistemi di allerta precoce. Ha inoltre sottolineato che la legge sulla cannabis impone alti ostacoli per la coltivazione e il consumo legali di cannabis.

Focus sulla qualità e sulla protezione del cliente

La presidente Halbreiter si è detta soddisfatta della rapida e imparziale revisione della loro richiesta da parte di Marzahn-Hellersdorf e del successivo approvo. L'obiettivo finale è quello di soddisfare i requisiti, garantendo qualità, protezione del cliente e crescita non commerciale.

Halbreiter ha dichiarato: "Le operazioni della Green Leaf Society si svolgeranno nel villaggio di Marzahn-Hellersdorf, garantendo una forte presenza locale". Successivamente, ha sottolineato: "Il nostro impegno per la qualità e la protezione del cliente si estende oltre Berlino, poiché miriamo a stabilire un modello nazionale per l'uso responsabile di cannabis".

