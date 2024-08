- Il collettivo dei coltivatori di marijuana intende imporre obblighi con responsabilità

Organizzazione Iniziale Ottiene il Primo Permesso per l'Agricoltura Collettiva di Cannabis a Berlino

"Non possiamo semplicemente annunciare: Non forniremo ai minori o supereremo i 50 grammi per gli adulti sopra i 21 anni, poiché è semplicemente illegale", ha dichiarato Jana Halbreiter, presidente dell'iniziativa Green Leaf Society, all'Agenzia Telegrafica Tedesca. Il gruppo intende stabilire la struttura di coltivazione, stipulare accordi vincolanti con produttori e fornitori e formare i membri volontari. "In seguito, pianifichiamo di coltivare il primo lotto e prevediamo di poter distribuire legalmente la cannabis per la prima volta a dicembre", ha aggiunto Halbreiter.

Il distretto di Marzahn-Hellersdorf ha concesso alla Green Leaf Society il permesso per la coltivazione collettiva di cannabis, rendendo l'organizzazione la prima a Berlino a ottenere un tale permesso. Il sindaco del distretto della salute, Gordon Lemm, ha elogiato la domanda come esemplare e ha evidenziato i dibattiti sul trattamento dei consumatori problematici e i sistemi di rilevamento precoce. Secondo il sig. Lemm, la legge sulla cannabis instaura barriere elevate per la coltivazione e il consumo legali.

Qualità Elevata e Tutela del Consumatore

"Siamo entusiasti che il distretto di Marzahn-Hellersdorf abbia esaminato la nostra domanda pragmaticamente e imparzialmente e abbia concesso l'approvazione senza indugio", ha espresso Halbreiter la sua soddisfazione. L'obiettivo è quello di soddisfare i requisiti, raggiungere la qualità elevata, garantire la tutela del consumatore e attuare la crescita non commerciale.

