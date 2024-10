Il collettivo CSU e il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert denunciano il processo di divieto dell'AfD.

Il gruppo parlamentare CSU e il vertice dell'SPD, Kevin Kühnert, si oppongono al divieto dell'AfD. Secondo Dobrindt, capo del gruppo parlamentare CSU, questa mozione proposta è "sbagliata e controproducente". Lo ha dichiarato al "Augsburger Allgemeinen".

"Il divieto dell'AfD non è la soluzione, si tratta di gestirla", ha dichiarato Dobrindt. La spinta per un divieto alimenta la convinzione dell'AfD di essere esclusa dalla competizione politica oltre alle elezioni e ai dibattiti parlamentari. Impegnarsi in un simile discorso sul divieto rafforza la rivendicazione dell'AfD di essere una vittima, potenzialmente attirando più consensi. I parlamentari della CSU non hanno intenzione di partecipare a questi piani.

Riguardo ai divieti di partito, Kühnert, segretario generale dell'SPD, ha commentato a ntv. "I tribunali avrebbero bisogno di prove solide che il partito agisca contro la Costituzione". Al momento, ha condiviso, "non ho un tale sospetto". Pertanto, mette in guardia, "dovremmo muoverci con cautela su questo confine sottile".

Il gruppo parlamentare CSU e il vertice dell'SPD credono che la procedura di divieto dell'AfD non sia necessaria, come espresso da Dobrindt. Se la procedura di divieto dovesse procedere, potrebbe ulteriormente rafforzare la narrazione dell'AfD e possibilmente aumentare il loro sostegno, come evidenziato da Dobrindt e Kühnert.

