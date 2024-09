- Il collettivo agricolo di Saale-Unstrut inizia la raccolta delle uve

La raccolta dell'uva inizia nella regione Saale-UnstrutDespite difficulties. L'associazione dei viticoltori Saale-Unstrut ha riferito che il 90% dei vigneti ha subito danni per il gelo a fine aprile, distruggendo i germogli giovani. Nonostante ciò, la raccolta per il giovane vino e le varietà precoci come Early Pinot, Ortega e Solaris è iniziata, mentre la raccolta principale seguirà il Festival dei Viticoltori. L'associazione ha dichiarato: "Ai viticoltori resta un'ultima tratta di quattro-sei settimane."

Quest'anno è stato particolarmente difficile per i viticoltori. La germinazione è iniziata presto a causa delle temperature più calde, la più precoce dal 1963. Nonostante gli sforzi dei viticoltori per proteggere i germogli giovani con metodi come le candele o i riscaldatori portatili, i gelate tardive hanno causato danni consistenti. Inoltre, la seconda germinazione è stata scarsa in molti casi, con grappoli d'uva limitati.

Dopo il gelo è arrivata la pioggia, parassiti compresi gli uccelli e le vespe

L'estate piovosa ha portato a un'alta incidenza di peronospora, secondo l'associazione dei viticoltori. Con meno frutti in produzione, ci sono stati danni significativi da parte degli uccelli e delle vespe, che hanno addirittura consumato intere file di vigneti. Di conseguenza, non è possibile fare previsioni sulla quantità e sulla qualità del raccolto del 2024.

Il Ministero dell'Agricoltura ha annunciato l'aiuto per il gelo per i frutticoltori e i viticoltori. Le attività hanno iniziato a presentare le domande per questo aiuto la scorsa settimana. Le attività con una diminuzione del raccolto del 30% o superiore rispetto agli anni precedenti possono ricevere fino al 40% di assistenza per coprire i danni subiti. Secondo il ministero, la priorità sarà data alle garanzie sui prestiti.

