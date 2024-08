- Il coleottero giapponese non dovrebbe stabilirsi in Sassonia-Anhalt.

Il Dipartimento di Agricoltura e Orticoltura dell'Agenzia statale si prefigge di arrestare l'arrivo del coleottero giapponese in Sassonia-Anhalt. Per identificare tempestivamente qualsiasi introduzione potenziale, hanno installato trappole esca nelle aree di sosta per la prima volta, come annunciato, ampliando il loro programma di sorveglianza.

Questo fastidioso insetto, noto scientificamente come Popillia japonica, è stato rilevato vicino al confine tedesco in Svizzera. Al momento, non c'è alcuna conferma di un'infestazione in Germania.

Secondo il dipartimento, il coleottero giapponese si nutre di oltre 300 tipi di piante in aree infestate, come uva, alberi da frutto e rose. Le sue larve possono anche causare danni ai prati e ai prati.

Le misure preventive di successo richiedono anche l'aiuto del pubblico, sottolinea il dipartimento. Se viene avvistato un coleottero sospetto, deve essere segnalato al Dipartimento di Protezione delle Piante Generali, nella sezione Salute delle Piante.

Il coleottero giapponese misura circa 1 centimetro di lunghezza, ha una testa verdeggiante e ali marroni. Assomiglia al comune scarabeo terrestre tedesco, ma può essere distinto dalle sue cinque macchie bianche di peli su ogni lato e due in più alla fine del suo addome.

