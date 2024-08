Il coleottero giapponese è qui - minacciando le piante indigene

I Japanese Beetles sono lunghi circa un centimetro, hanno corpi grigiomarrone e peli beige sui fianchi. Per la prima volta, esemplari vivi di questa specie sono apparsi in Germania. Tuttavia, il loro arrivo non è affatto gradito.

Dopo aver già colonizzato paesi confinanti come l'Italia o la Svizzera, il scarabeo giapponese è ora apparso anche in Germania.

Gli agricoltori sono particolarmente preoccupati per la sua diffusione. "È pericoloso per le piante coltivate e attacca diverse piante", spiega la dott.ssa Laura Breitkreuz, esperta di biodiversità e ricerca sugli insetti presso l'Associazione Tedesca per la Conservazione della Natura. "Soprattutto questa varietà di scelte alimentari lo rende pericoloso".

In effetti, lo scarabeo giapponese non è schizzinoso: più di 300 specie di piante diverse in questo paese sono sulla sua lista: alberi da frutto, vigneti - persino le rose.

Minaccia per i raccolti e la natura

I primi ritrovamenti in Germania sono particolarmente preoccupanti perché questi insetti introdotti sono difficilmente controllabili qui. La natura locale non può combatterli da sola. "In Europa, a differenza del suo Giappone natio, non ci sono noti predatori, il che li fa diffondere molto rapidamente qui", rivela Breitkreuz. Gli scarabei giapponesi potrebbero quindi devastare indisturbati le piantagioni e i terreni coltivati, causando danni significativi ai raccolti.

Ora è importante essere vigili e cercare ulteriori ritrovamenti, spiega l'esperto. "Se ora prestiamo attenzione alla rilevazione precoce, possiamo prevenire o almeno rallentare significativamente una diffusione in Germania".

Cosa fare in caso di avvistamenti

Attualmente, i ritrovamenti di scarabei giapponesi in Germania sono limitati a regioni isolate nel sud del paese. Tuttavia, non è impossibile che possano apparire anche altrove. Si chiede quindi ai residenti di aiutare a tenere d'occhio e segnalare eventuali insetti sospetti. "È importante segnalare un ritrovamento direttamente all'autorità locale per la protezione delle piante dello stato federale", consiglia Breitkreuz.

Inoltre, ci sono piattaforme online dove la comunità può aiutare a identificare correttamente gli insetti. Se uno di questi insetti golosi appare nel proprio giardino, in modo da poterlo catturare, l'esperto consiglia quanto segue: "Se si tratta veramente di uno scarabeo giapponese, dovrebbe essere tenuto in un vaso e possibilmente messo a disposizione dell'autorità per la protezione delle piante".

Nessuna necessità di panico... per ora

Lo scarabeo giapponese rappresenta una potenziale minaccia per gli agricoltori e i loro raccolti. Non è chiaro neanche quali piante potrebbe infestare qui in natura. Tuttavia, non c'è ancora motivo di panico. Finora ci sono state solo due segnalazioni confermate nel sud, vicino a Freiburg e nel distretto di Ludwigsburg vicino a Stoccarda.

Nel frattempo, ci sono consigli generali su come tutti possono prepararsi agli insetti invasivi. Ad esempio, nel proprio giardino: "È importante qui esaminare regolarmente le proprie piante da vicino per rilevare qualsiasi possibile infestazione il più presto possibile e segnalarla".

Poiché i ritrovamenti confermati in Germania sono ancora molto rari, è importante evitare confusione. Questo è anche sottolineato dall'esperto Breitkreuz. "Sarebbe triste se insetti simili ma nativi come il tarlo del giardino o il piccolo scarabeo di giugno fossero ora raccolti e uccisi, e così la loro popolazione sarebbe decimata". Pertanto, è importante informarsi esattamente sull'aspetto dello scarabeo giapponese in anticipo.

