In viaggio verso un evento politico a sostegno del candidato democratico alla vicepresidenza degli Stati Uniti Tim Walz, si è verificato un incidente sfortunato nella sua scorta. I corrispondenti delle notizie hanno riferito che diversi veicoli nel corteo avevano subito un incidente lungo la strada per un raduno a Milwaukee, Wisconsin. I veicoli che trasportavano giornalisti e membri dello staff della campagna erano coinvolti, ma il veicolo di Walz è rimasto illeso. Diversi giornalisti e un assistente del team della campagna hanno riportato lievi ferite nell'incidente. Walz stesso è rimasto illeso.

Imperturbabile dall'incidente, Walz ha proseguito per rivolgersi alla sua base di sostenitori a Milwaukee come previsto. "Sono felice di annunciare che tutti stanno bene, a parte qualche piccola escoriazione", ha detto il 60enne alla folla. Ha espresso la sua gratitudine verso il personale di sicurezza e i servizi di emergenza per il loro intervento tempestivo. La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno entrambi contattato Walz dopo l'incidente per assicurarsi del suo benessere. La causa dell'incidente è rimasta incerta initially.

