Il coinvolgimento di Julia Roberts nei diritti civili non si è fermato alla nascita

La star di "Ticket to Paradise" ha da tempo usato la sua piattaforma per sostenere il lavoro filantropico e amplificare i diritti delle persone di colore.

Nel 2020, la Roberts ha condiviso un post virale sul suo profilo Instagram verificato, in cui sottolineava il "privilegio di una persona bianca" di fare le cose per cui le persone di colore sono entrate in contatto con le autorità, tra cui osservare gli uccelli, suonare musica ad alto volume o avere un telefono cellulare.

Questo non dovrebbe sorprendere chi conosce la storia dell'amicizia dei suoi genitori con la famiglia King.

Secondo quanto riportato in un'intervista della CNN del 2002 , Walter e Betty Roberts gestivano un laboratorio di scrittura e di recitazione, al quale erano iscritti i bambini King.

Il loro era l'unico gruppo teatrale per bambini integrato di Atlanta negli anni Sessanta.

"Il signor Roberts era così imponente. Lo amavo ma ero anche un po' intimidita da lui", ha raccontato Yolanda King alla CNN. "E mi ha insegnato così tanto e - lui e la signora Roberts - sul lavoro e semplicemente sul vivere e sull'essere davvero aperti, afferrare la vita e trarne il meglio".

Secondo la biografa Joyce Wagner, il laboratorio ha avuto difficoltà e alla fine ha chiuso.

Ma la figlia sviluppò comunque una passione per la recitazione e per la difesa della giustizia.

Questo non è sempre andato bene.

Nel 1990, grazie al film di successo "Pretty Woman", era appena diventata una super star, quando l'attrice, originaria di Smyrna, in Georgia, fece arrabbiare gli abitanti di Abbeville, in South Carolina, per aver definito la città "orribilmente razzista" e "un inferno".

Secondo un articolo dell'agosto 1990 pubblicato dal Los Angeles Times, la Roberts si era recata nella zona per girare il film "A letto con il nemico" e aveva raccontato alla rivista Rolling Stone un episodio in cui aveva detto che a un suo amico, di colore, era stato negato il servizio in un ristorante di Abbeville.

I residenti si riunirono per pubblicare un annuncio su Variety con il titolo "Pretty Woman? Piuttosto bassa".

"Ci sono razzisti qui?", si leggeva nell'annuncio. "Forse alcuni, come ce ne sono in tutto il mondo. Ma non sono loro a definire noi".

La Roberts ha rilasciato una dichiarazione all'epoca: "Sono nata nel Sud, quindi non sto assolutamente cercando di creare uno stereotipo".

