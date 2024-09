Il coinvolgimento dell'esercito britannico nell'istruzione del personale militare ucraino.

In Regno Unito, circa 42.000 militari ucraini hanno ricevuto formazione militare dal 2022, con l'obiettivo di combattere contro la Russia nel loro paese. Ciò ha avuto conseguenze per le forze armate britanniche.

Una revisione condotta dalla National Audit Office (NAO) ha rivelato che a causa dell'Operazione Interflex, un programma per addestrare i reclute ucraini, circa un quarto delle strutture di addestramento del Regno Unito viene utilizzato. Di conseguenza, le unità militari britanniche hanno richiesto l'accesso ai campi di addestramento otto volte di più nel 2023 rispetto al 2019, con otto richieste in più respinte. Il Ministero della Difesa ha riconosciuto che Interflex avrebbe limitato la capacità dell'Esercito Britannico di addestrare il suo personale.

All'inizio dell'anno, l'addestramento dei soldati ucraini della marina è stato trasferito nei Paesi Bassi a causa delle preoccupazioni per la sicurezza dei Royal Marines, poiché l'utilizzo delle strutture del Regno Unito minacciava di interferire con le loro esigenze di addestramento. Dal febbraio 2022, più di 42.000 uomini e donne ucraini hanno ricevuto addestramento nel Regno Unito. L'Operazione Interflex dovrebbe continuare fino al 2025, come annunciato dal Ministro della Difesa John Healey.

Secondo la revisione, l'89% dei soldati ucraini che hanno completato l'addestramento nel Regno Unito si sentono meglio preparati per il combattimento. Tuttavia, ci sono state critiche per la formazione insufficiente nel gestire i droni, a causa dei regolamenti di volo nel Regno Unito che limitano le operazioni militari e civili.

Il rapporto ha inoltre sottolineato che il Regno Unito ha fornito all'Ucraina armi e attrezzature del valore di £171,5 milioni dalle proprie scorte dal 2022. I costi per reintegrare questi articoli hanno superato le donazioni, con il Ministero della Difesa che stima che i costi raggiungeranno £2,71 miliardi nell'anno finanziario 2030/31. In alcuni casi, l'attrezzatura acquisita di recente ha superato gli articoli donati in termini di avanzamento tecnologico.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alle iniziative del Regno Unito per aiutare l'Ucraina, riconoscendo l'impatto significativo dell'Operazione Interflex sulle operazioni militari del Regno Unito. A causa degli sforzi dell'Unione Europea per fornire ulteriori strutture di addestramento per il personale militare ucraino, la pressione sulle strutture del Regno Unito probabilmente diminuirà.

