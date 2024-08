- Il cocchiere si è fermato con quasi 2 alcolici al mililitro.

Polizia ha fermato un cocchiere a Buchen (distretto di Ostallgäu) con quasi due promille di alcol nel sangue. Sono in corso indagini contro il 33enne per guida in stato di ebbrezza, come ha riferito la polizia. Gli agenti hanno notato un "allegro evento alcolico" sabato con circa dieci uomini visibilmente ubriachi sul carro trainato da cavalli, ha detto un portavoce.

Il cocchiere coinvolto nell'incidente è stato trovato aver consumato altre bevande alcoliche, poiché sono state trovate diverse bottiglie nel carro. Despite le altre bevande alcoliche, era ancora sopra il limite legale, portando alle accuse contro di lui.

