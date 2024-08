- Il coach Schuster mostra il suo atteggiamento "rilassato" prima dell'inizio della partita contro il Freiburg.

Per la prima volta dopo due anni e mezzo, un nuovo allenatore siederà sulla panchina dello SC Freiburg in una partita ufficiale questo fine settimana. Tuttavia, la prima partita del DFB-Pokal contro la squadra di terza divisione VfL Osnabrück sabato (15:15/Sky) non sarà probabilmente un vero test per Julian Schuster - i primi due incontri di Bundesliga contro VfB Stuttgart e FC Bayern Monaco saranno un'indicazione migliore.

"Io stesso sono sorpreso di quanto sono rilassato," ha detto il successore dell'allenatore di culto Christian Streich prima del suo debutto. Allenatore e squadra si sono trovati bene, tutti hanno accettato bene i cambiamenti. "Se l'avessi immaginato prima, l'avrei dipinto così," ha spiegato il 39enne.

In linea di principio, si sta avvicinando al suo primo ruolo di allenatore capo con grande ottimismo, a differenza di Streich, che era più un pragmatico pessimista. Il lavoro di Schuster con la squadra si basa ancora su quello del suo predecessore, sotto il quale ha giocato e lavorato come allenatore ponte tra giovani e professionisti per sei anni.

Schuster vuole giocare in modo più offensivo

La rosa è rimasta sostanzialmente la stessa, con l'unica eccezione di Yannik Keitel (VfB Stuttgart) che ha lasciato il club. Schuster ha apportato alcune modifiche negli allenamenti e nel sistema di gioco. Vuole premere più in alto in determinate situazioni e giocare in modo più offensivo e creativo nel complesso, anche se ciò significa essere più vulnerabili alle contropiede - come visto negli incontri amichevoli.

"All'inizio potremmo avere una fase di ambientamento," dice il capitano dello SC Freiburg Christian Günter. Tuttavia, i giocatori possono identificarsi appieno con i cambiamenti "perché si adattano alle nostre forze."

L'inesperienza del nuovo allenatore, la sua relativa giovane età e il fatto che abbia giocato con alcuni dei suoi attuali giocatori non importa ai professionisti. "Ha un'autorità fondamentale," dice il nuovo acquisto Patrick Osterhage. "Si vede che vuole trasmettere contenuti. Parla molto con noi dei dettagli, e sono convinto che migliori i giocatori."

Durante i preparativi, Schuster è stato visto scherzare con i giocatori, abbracciarli, ma anche essere chiaro e critico quando qualcosa non gli piace. La "parola chiave" per lui riguardo alla squadra è "insieme." Come Streich, esige questo con veemenza: "È assolutamente il prerequisito fondamentale, qualsiasi cosa facciamo, la facciamo insieme."

Lo SC Freiburg affronta "assoluta fisicità" nel Pokal

"Io so che dobbiamo darci tempo, e che anch'io ho bisogno di darmi tempo," spiega l'allenatore alle prime armi. Tuttavia, la rosa ha già dimostrato di essere in grado di giocare un buon ruolo nella Bundesliga. Prima, però, lo SC deve superare il primo ostacolo di Osnabrück. "Non si potrebbe desiderare un avversario e uno stadio del genere al primo turno," dice Schuster. Osnabrück è caratterizzato da "assoluta fisicità."

La squadra dello SC Freiburg è già avvertita sui bassiani. Nella stagione 2021/22, sono riusciti a battere Osnabrück solo ai rigori al secondo turno del Pokal in uno stadio stretto sul ponte di Brema. Osnabrück era anche in 3. Liga in quel momento.

"It's good that many players have this experience, we don't have to warn them," says Schuster. After that, the SC even made it to the Pokal final, but lost to RB Leipzig in a penalty shootout.

