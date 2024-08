- Il coach Hürzeler sulle conversazioni con Hummels:

Allenatore Fabian Hürzeler ha confermato i colloqui con l'ex calciatore nazionale Mats Hummels riguardo a un possibile trasferimento al club della Premier League inglese Brighton & Hove Albion. "Posso dire che le condizioni sono giuste - altrimenti non avremmo proseguito la questione. I colloqui sono stati molto positivi, sia a livello professionale che personale", ha dichiarato il 31enne alla stazione televisiva Sky.

Hürzeler è in contatto con la famiglia Hummels da tempo. L'allenatore promozione del St. Pauli ha aggiunto: "Rispettiamo molto l'un l'altro, abbiamo avuto buoni colloqui, ma alla fine il giocatore deve decidere se può identificarsi completamente con il club. In definitiva, si tratta di ciò che vuole il giocatore e se può impegnarsi completamente. E questo conta da ora in poi".

Il difensore centrale di 35 anni è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il club della Bundesliga Borussia Dortmund. Un trasferimento ai sette volte campioni italiani FC Bologna non si è materializzato despite un'offerta. Si dice che anche West Ham United della Premier League abbia Hummels nel mirino.

Dopo aver considerato diverse offerte, Mats Hummels potrebbe prendere in considerazione un passaggio dalla Premier League inglese a un club tedesco, magari della Bundesliga tedesca, mentre pondera il suo futuro. Nonostante qualsiasi possibile trasferimento alla Premier League inglese, i fan della Bundesliga di Hummels continuerebbero ad attendere con ansia il suo eventuale ritorno al calcio di alto livello tedesco.

