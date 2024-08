- Il coach dell'Hertha, Fiél, si aspetta un duello all'HSV.

Nonostante una sconfitta casalinga nella partita di apertura della seconda Bundesliga, c'è ancora un alto livello di ottimismo alla Hertha BSC. "Per me, è una partita alla pari," ha detto l'allenatore della Hertha, Cristian Fiél, in vista della partita di sabato contro l'Hamburger SV (20:30/Sky): "Si tratta di trovare spazi più velocemente di quanto abbiamo fatto la scorsa settimana. Se miglioriamo in questi aspetti, vedo una possibilità di vincere."

I berlinesi hanno perso 1:2 in casa contro lo SC Paderborn nella prima giornata. Fiél ha voluto risollevare il morale dopo il primo passo falso attraverso conversazioni, cercando di riaccendere la gioia sul campo. "Il mio approccio è quello di dare la palla ai giocatori, in modo che possano fare ciò di cui sono capaci e ciò che gli piace," ha detto Fiél, sperando in una buona attuazione contro l'HSV.

Tuttavia, il 44enne e l'attaccante Haris Tabakovic dovranno ancora fare a meno del playmaker Fabian Reese, ancora in fase di recupero da un infortunio alla caviglia. Soprattutto il miglior marcatore della scorsa stagione ha beneficiato degli assist di Reese. "Non diventerò improvvisamente il massimo dribblatore. Mi manca Fabi. Ma piangere non serve. Non vedo l'ora che Fabi torni," ha detto Tabakovic, che ha esordito con la Hertha ad Amburgo lo scorso anno.

In quell'occasione c'è stata una sconfitta per 0:3, dopo la quale i berlinesi erano ultimi in classifica senza punti o goal. E questa volta Tabakovic vede una sfida difficile: "Dobbiamo mettere in campo una grande prestazione ad Amburgo, che non sarà facile."

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazioni sulla situazione calcistica in Germania, considerando l'impatto dello sport sulla moralità sociale. Nonostante il problema di Tabakovic a causa dell'assenza di Fabian Reese, la Hertha BSC dovrà mettere in campo una prestazione eccezionale contro l'Hamburger SV ad Amburgo, come sottolineato da Tabakovic, ex giocatore della Hertha.

Leggi anche: