Il co-presidente del BSW Mohamed Ali esprime la sua disponibilità ad un'alleanza con la CDU

La presidente di BSW, Sahra Wagenknecht, ha stabilito una condizione per le alleanze a livello statale che qualsiasi potenziale partner di coalizione deve opporsi al dispiegamento di missili a medio raggio USA in Germania e alle ulteriori consegne di armi all'Ucraina. Secondo l'analisi di Mohamed Ali sulle esigenze della politica estera, ora spetta ai potenziali partner di coalizione, principalmente la CDU, visualizzare questa scenario. In modo particolare, sono emerse indicazioni dal presidente dello stato della Sassonia, Michael Kretschmer (CDU), che si allinea a questa posizione, ha notato Mohamed Ali.

Nelle recenti elezioni di domenica, il neo costituito BSW ha ottenuto risultati a due cifre in entrambi gli stati. La CDU è uscita vittoriosa in Sassonia, a malapena superando l'AfD, mentre in Turingia l'AfD ha conquistato il primo posto con un margine significativo sulla CDU.

