- Il co-leader dell'AfD della Turingia si oppone all'occupazione dei richiedenti asilo.

Stefan Möller, Co-Presidente dell'AfD in Turingia, Critica il Lavoro per i Richiedenti Asilo e Loda Robert Sesselmann

La storia ruota intorno a Stefan Möller, Co-Presidente dell'AfD in Turingia, che critica l'impiego dei richiedenti asilo, in particolare quelli tollerati. Egli elogia Robert Sesselmann, unico amministratore distrettuale dell'AfD a Sonneberg, per i suoi sforzi nel deportarli.

Per contestualizzare, mentre Sesselmann ha richiesto solo a pochi richiedenti asilo di partecipare ai lavori socialmente utili, un amministratore della CDU nella Turingia orientale ha già offerto opportunità di lavoro a 100 richiedenti asilo.

La logica dietro tutto ciò: i richiedenti asilo dovrebbero lavorare 4 ore al giorno, guadagnando 80 centesimi all'ora. Il mancato rispetto di questo potrebbe comportare sanzioni. Möller era atteso per partecipare alla discussione, ma Björn Höcke, un membro inflessibile dell'AfD, ha declinato l'invito.

Riguardo alla carenza di manodopera specializzata, Möller ha ammesso: "Non è possibile risolvere a breve termine senza la migrazione di lavoratori specializzati". Tuttavia, l'AfD vorrebbe principalmente sfruttare "le nostre riserve interne" per affrontare la carenza di manodopera specializzata.

I sondaggi d'opinione: l'AfD in testa

Per un lungo periodo, l'AfD è stata al primo posto nei sondaggi per le elezioni statali della Turingia. Se questi risultati si tradurranno in risultati elettorali, l'AfD diventerà la forza principale nello stato per la prima volta. Tuttavia, nessun'altra partito è interessato a collaborare con il partito, classificato come chiaramente di estrema destra dall'ufficio statale per la protezione della costituzione della Turingia.

both Möller e Höcke non si candidano dalle loro circoscrizioni elettorali perché credono di avere maggiori possibilità di vittoria in altre regioni.

Un nuovo parlamento statale in Turingia sarà eletto il 1° settembre.

