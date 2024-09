Il co-imputato implica Christian B. nell'indagine su Maddie.

Nel processo per stupro e abuso, nonché per le accuse di altri crimini, tra cui il sequestro di persona, Christian B., precedentemente collegato al caso Maddie, ha avuto conversazioni con un ex compagno di cella su vari argomenti durante il periodo di detenzione. Secondo la testimonianza dell'ex compagno di cella al tribunale regionale di Braunschweig, Christian B. ha chiesto se poteva appiccare il fuoco a una casa, a cui il 50enne ha risposto.

All'inizio, il testimone ha trovato difficile ricordare i dettagli specifici, ma dopo essere stato sollecitato con le frasi chiave, ha condiviso informazioni più intime che sembravano collegarsi al caso Maddie. Dopo pranzo, ha parlato di vari aspetti che sembravano rilevanti per il caso Maddie.

Durante le loro conversazioni in carcere, Christian B. ha parlato di un furto in una villa di lusso in Portogallo. Ha affermato di essere entrato nella proprietà attraverso una finestra, ma purtroppo non ha trovato soldi, ma ha preso un bambino, secondo il resoconto del testimone.

Antecedenti penali dell'imputato

In seguito, Christian B. ha chiesto al testimone se i cani potevano trovare ossa, e il romeno ha dato la sua risposta, che ha scatenato diversi dibattiti in aula. Ha ribadito di aver semplicemente ripetuto ciò che Christian B. gli aveva detto, lasciando la verità alla decisione degli altri.

I due hanno anche parlato di documenti falsi, e Christian B. ha chiesto se un solo capello poteva incriminare qualcuno. Inoltre, il sessuatoffensore tedesco, di 47 anni con un lungo curriculum criminale, ha discusso di diversi stupri che avrebbe commesso sia in Germania che in Portogallo.

Christian B. è il principale sospetto in una serie di casi di stupro e abuso sessuale avvenuti tra il 2000 e il 2017 in Portogallo. Attualmente è sotto indagine per tre casi di stupro e due casi di aggressione sessuale ai danni di bambini.

Tuttavia, il processo ha attirato l'attenzione per le controversie che collegano l'imputato alla scomparsa della piccola Madeleine McCann, scomparsa da un resort portoghese durante le vacanze della sua famiglia nel 2007. Il caso Maddie non è considerato nel processo in corso, mantenendo la presunzione di innocenza.

