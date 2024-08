Il club di Regensburg Jahn espelle i primi giocatori della Bundesliga

Jahn Regensburg - VfL Bochum 1:0 (0:0)

Il nuovo allenatore Peter Zeidler del VfL Bochum ha avuto un inizio deludente nella DFB-Pokal, diventando la prima squadra della Bundesliga a uscire al primo turno. Hanno subito una sconfitta per 0:1 (0:0) contro i debuttanti della seconda divisione Jahn Regensburg, proprio come l'anno scorso contro Arminia Bielefeld. Florian Ballas (70.) ha sigillato la sconfitta per il VfL, che ha faticato a creare pericoli nella seconda metà del gioco e ora deve concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Dopo una stretta salvezza nei play-off contro Fortuna Düsseldorf, Zeidler, che in precedenza ha allenato il FC St. Gallen nella prima divisione svizzera, ha preso il posto di Thomas Letsch e dell'allenatore interim Heiko Butscher a luglio. Farà il suo debutto come allenatore in Bundesliga nella partita in trasferta contro l'RB Leipzig sabato prossimo (15:30 CET/Sky).

Il VfL Bochum, sponsorizzato dal cantante Herbert Grönemeyer, ha controllato la partita come previsto a causa del suo status di favorito. Tuttavia, sono diventati pericolosi solo dopo circa mezz'ora, con Maximilian Wittek (34.) e Moritz Broschinski (36.) che hanno entrambi mancato le opportunità di portarsi in vantaggio.

Anche dopo la ripresa, il Bochum è riuscito a mantenere la pressione, ma Wittek (50.) non è riuscito a battere il portiere del Regensburg Felix Gebhardt. Tuttavia, Jahn è diventato più attivo e ha creato migliori opportunità. Kai Pröger (60.) ha colpito il palo e Dominik Kother (69.) è stato il più vicino a dare a Regensburg il vantaggio. Il gol di Ballas è stato quindi meritato.

Bochum ha spinto di nuovo negli ultimi minuti, con Zeidler che cercava di motivare i suoi giocatori. Tuttavia, l'opportunità era passata e Regensburg ha difeso robustamente, creando anche pericolose opportunità.

Hertha BSC avanza al secondo turno con una vittoria per 5:1 contro Hansa Rostock

Hansa Rostock - Hertha BSC 1:5 (0:1)

Hertha BSC si è avvicinata a una finale nel proprio stadio battendo la squadra di terza divisione Hansa Rostock per 5:1 (1:0) in un incontro emozionante e qualificandosi per il secondo turno per la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Derry Scherhant (38.), Ibrahim Maza (66.), Marten Winkler (75.), e Florian Niederlechner (85., 88.) hanno segnato per l'Hertha, che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale. Un errore costoso del portiere Marius Gersbeck, che ha regalato al bomber di Hansa Albin Berisha un gol facile (46.), non ha avuto altre conseguenze. Sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Fiel, che ha sostituito la leggenda del club Pal Dardai in estate, l'Hertha ha registrato la prima vittoria in una competizione dopo una sconfitta e un pareggio per iniziare la stagione in seconda divisione.

La partita all'Ostseestadion è iniziata in modo equilibrato, con Harenbrock di Hansa che ha sparato sopra la traversa da una buona posizione (35.). Poco dopo, Scherhant ha portato l'Hertha in vantaggio da un calcio di punizione.

Subito dopo l'intervallo, il portiere dell'Hertha Gersbeck ha commesso un errore: il 29enne ha passato il pallone indisturbato a Berisha, permettendo al bomber kosovaro di segnare facilmente. Tuttavia, Berlino ha reagito in modo impressionante con Maza, Winkler e Niederlechner.

Darmstadt 98 batte Teutonia Ottensen 3:1 nel secondo turno della DFB-Pokal

Teutonia Ottensen - Darmstadt 98 1:3 (0:2)

L'ultima squadra retrocessa dalla Bundesliga, il Darmstadt 98, ha evitato un inizio difficile nella nuova stagione vincendo per 3-1 (2-0) contro la squadra della Regionalliga Teutonia Ottensen domenica, assicurandosi un posto nel secondo turno.

Kai Klefisch (19'), Fabian Nürnberger (28', rigore) e Oscar Vilhelmsson (62') hanno garantito al Darmstadt l'accesso al secondo turno, che si giocherà allo stadio Millerntor del neo promosso in Bundesliga FC St. Pauli. Nonostante il momentaneo pareggio di Christian Stark (49') per l'Ottensen, il Darmstadt può ora concentrarsi sui suoi impegni in campionato in vista dei match del secondo turno del 29 e 30 ottobre.

Dopo aver chiuso ultimi in Bundesliga lo scorso anno, il Darmstadt si trova sotto pressione dopo due partite di campionato, avendo perso contro Fortuna Düsseldorf (0:2) e SC Paderborn (1:3). La loro prossima partita è contro il 1. FC Nürnberg domenica (15:30/Sky), guidato dall'allenatore Miroslav Klose.

