Il club americano festeggia il trasferimento del giocatore di classe mondiale Reus

Per dodici anni, Marco Reus ha giocato per il Borussia Dortmund. Con il suo contratto non rinnovato, serve un nuovo datore di lavoro. Lo si trova negli USA. Il 35enne firma con i Los Angeles Galaxy, dove altri grandi astri hanno concluso le loro carriere.

Il Borussia Dortmund era preparato. "Marco va a Hollywood," ha annunciato il BVB con una carina foto giovedì pomeriggio - perché finalmente era ufficiale: l'eterno giocatore del Dortmund Marco Reus si trasferisce a Los Angeles, i LA Galaxy hanno reso ufficiale il trasferimento dopo settimane di rumors. E le aspettative sono alte.

"Marco Reus è un giocatore di classe mondiale che ha eccelso al massimo livello dello sport," ha detto il General Manager dei Galaxy Will Kuntz. L'allenatore Greg Vanney si aspetta un "vincitore e leader". Reus stesso è stato presentato per la prima volta ai tifosi in un breve video, salutando in inglese sotto il sole della California: "Sono pronto, tifosi dei Galaxy. E voi?"

Sono abituati alle stelle a Los Angeles, soprattutto alle stelle nel tramonto della loro carriera. I nomi dei predecessori potrebbero essere difficili da superare. David Beckham, Zlatan Ibrahimovic e Steven Gerrard hanno già allacciato le loro scarpe da calcio all'ombra della famosa scritta Hollywood.

Dalla Ruhr alla terra del glitter

Ora tocca a Reus, che dopo dodici anni nella Ruhr sceglie il programma di contrasto massimo. A Dortmund il suo contratto scadeva d'estate, quindi arriva negli USA come "free agent" e ottiene un contratto di due anni e mezzo fino alla fine del 2026. Nella MLS, la stagione finisce sempre con l'anno civile.

Reus dovrebbe aiutare subito con la sua esperienza da oltre 500 partite professionali nella lotta per il titolo. Il campione di record degli USA è attualmente in testa alla Western Conference e dovrebbe anche partecipare ai playoff. Un concetto di knock-out che potrebbe piacere a Reus. Dopotutto, ha guidato il BVB come capitano di lungo corso a due vittorie di coppa.

E magari il tedesco può anche riempire uno spazio vuoto nella sua biografia in questo modo: non ha mai vinto un campionato nazionale. C'erano sette vice-campionati con il BVB, l'ultima coppa è stata vinta dai Dortmundesi nel 2012 sotto l'allenatore Jürgen Klopp - un anno prima che Reus tornasse al suo club giovanile dal Mönchengladbach.

