Il clima più estremo dell'anno mostra di cosa è capace il riscaldamento del pianeta e cosa accadrà in futuro

Non esisterebbe il tempo atmosferico senza il calore; il calore è energia e il tempo atmosferico è un'espressione di questa energia, di un'atmosfera che cerca di bilanciarsi. Ma un eccesso di calore nel sistema innalza i limiti di ciò che è possibile fare con il tempo atmosferico e lo spinge verso gli estremi.

Non sorprende quindi che il caldo record di quest'anno sia stato una "linea di passaggio" per molti degli eventi meteorologici più brutali del 2023, ha dichiarato alla CNN Kristina Dahl, climatologa dell'Union of Concerned Scientists.

"I cambiamenti climatici influenzano il tempo sulla Terra ogni giorno", ha detto Dahl. "A mio parere, l'onere della prova ora è dimostrare che il cambiamento climatico non ha influenzato un evento, perché sta influenzando così chiaramente tutto ciò che ci circonda".

Gli eventi meteorologici estremi di quest'anno non sono unici, ma sono un segno di ciò che verrà.

"Questo tipo di eventi continuerà a diventare più frequente e più grave se continueremo a riscaldare il pianeta", ha detto Dahl.

Questi sono solo alcuni degli esempi più significativi del 2023 di come può apparire il clima estremo di un pianeta in riscaldamento.

Intensificazione rapida fuori scala

Il calore record non era solo nell'aria, ma anche negli oceani, che assorbono la maggior parte del calore in eccesso della Terra.

"Le temperature della superficie del mare sono state molto più calde di quelle registrate in tutti gli anni precedenti", ha detto Dahl.

L'acqua calda agisce come cibo per le tempeste e l' acqua eccezionalmente calda degli oceani nel 2023 non solo ha creato più tempeste nell'Atlantico neutralizzando gli effetti di smorzamento delle tempeste di un El Niño in rafforzamento, ma ha anche alimentato un rafforzamento esplosivo delle tempeste che si sono formate in tutto il mondo.

Questo rafforzamento esplosivo, noto come intensificazione rapida, diventa sempre più probabile con il riscaldamento dell'atmosfera.

Nel 2023 si sonointensificati rapidamente 12 cicloni tropicali nell'Atlantico e nel Pacifico orientale.

Lee è stato l'uragano atlantico più forte di questa stagione ed è diventato un raro uragano di categoria 5 nell'oceano aperto a settembre, dopo che i suoi venti si sono rafforzati di ben 85 miglia orarie in 24 ore. L'esplosione ha reso Lee la terza tempesta atlantica a più rapida intensificazione mai registrata.

Idalia, l'unico uragano che ha toccato terra negli Stati Uniti quest'anno, è stato un altro esempio della più frequente rapida intensificazione delle tempeste prima del loro arrivo.

La tempesta ha raggiunto per breve tempo lo status di categoria 4 prima di abbattersi sulla regione del Big Bend in Florida come uragano di categoria 3 - la tempesta più forte che abbia colpito questa regione in oltre 125 anni.

L'uragano Otis nel Pacifico orientale è stato l'esempio più estremo di rapido rafforzamento in entrambi i bacini quest'anno. I venti di Otis sono aumentati di ben 115 miglia orarie nelle 24 ore precedenti il suo devastante landfall di categoria 5 adAcapulco, in Messico, in ottobre.

Otis è stata la tempesta del Pacifico più forte che abbia mai colpito il Messico ed è arrivata solo due settimane dopo che l'uragano Lidia, di categoria 4, anch'esso a rapida intensificazione, è atterrato a sud di Puerto Vallarta come un'altra delle tempeste più forti del Pacifico.

La rapida intensificazione ha anche aiutato l'uragano Hilary a mantenere la forza sufficiente per attraversare la California come tempesta tropicale - la prima nello Stato dal 1997. Hilary ha scaricato un diluvio che ha battuto i record di precipitazioni tropicali in alcuni Stati e ha causato inondazioni estreme che si sono protratte per mesi in uno dei luoghi più aridi della Terra.

Una tragedia storica in un anno di insoliti incendi boschivi

L'anno è stato caratterizzato da un comportamento insolito degli incendi selvatici, sia per quanto riguarda i luoghi in cui sono scoppiati che per quelli in cui non sono scoppiati.

Gli incendi bruciano in genere 7-8 milioni di acri di terreno ogni anno negli Stati Uniti, ma nel 2023 hanno carbonizzato solo 2,6 milioni di acri, secondo le statistiche del National Interagency Fire Center.

Ciò è dovuto in parte a un inizio d'anno inzuppato nel tipico West infuocato, che ha mantenuto gli incendi al minimo dopo anni di distruzione. Una stagione non fa tendenza e, con il riscaldamento del pianeta, gli incendi selvaggi stanno diventando sempre più frequenti e gravi, in particolare nell'Ovest, come rileva l'ultimo National Climate Assessment.

Tuttavia, la stagione si è rivelata mortale e distruttiva, poiché il caldo intenso si è combinato con la mancanza di pioggia per asciugare il suolo e lasciare le zone tipicamente umide degli Stati Uniti e di gran parte del Canada vulnerabili agli incendi.

La tragedia ha colpito l'isola di Maui, nelle Hawaii, in agosto, con l'inferno di Lahaina.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate così rapidamente attraverso le erbe invasive, divorate dalla siccità, inghiottendo tutto ciò che trovavano sul loro cammino, che alcune persone in fuga per salvarsi la vita non hanno avuto altra scelta che gettarsi nell'Oceano Pacifico. Molti non sono riusciti a fuggire e l'incendio di Lahaina è diventato il più mortale sul territorio degli Stati Uniti in oltre 100 anni.

La Louisiana è uno degli Stati più umidi degli Stati Uniti, ma dopo un'estate di caldo infinito, assenza di sistemi tropicali e poche piogge, il terreno si è trasformato in una tenda. La tremenda siccità ha raggiunto l'apice a novembre, quando il 75% dello Stato è stato colpito da una siccità eccezionale - l'area più estesa nella storia dello Stato.

Secondo i dati forniti alla CNN dal Dipartimento dell'Agricoltura e delle Foreste della Louisiana, lo Stato ha vissuto una delle peggiori stagioni di incendi degli ultimi decenni. Gli incendi nella metà meridionale dello Stato hanno continuato a bruciare fino all'autunno e il loro fumo ha alimentato una "super nebbia" che ha causato un ammasso incandescente e mortale vicino a New Orleans.

Gli incendi hanno colpito anche gran parte degli Stati Uniti, anche quando non stavano bruciando.

La peggiore stagione di incendi del Canada ha bruciato un'area grande più o meno come il Nord Dakota e ha inviato pennacchi di fumo tossico dai suoi numerosi incendi massicci negli Stati Uniti e fino all'Europa.

Il fumo ha oscurato il sole e ha fatto precipitare i livelli di qualità dell'aria a giugno in tutto il Nordest. Cieli arancioni e apocalittici hanno avvolto New York, che per un breve periodo ha registrato i peggiori livelli di inquinamento atmosferico al mondo.

Il mese più caldo per qualsiasi città degli Stati Uniti in un'estate di "inferno termico".

Quest'estate sono stati infranti i record di caldo in tutto l'emisfero settentrionale, compresa gran parte degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, una serie di cupole di calore ha arrostito le zonemeridionalie centrali del Paese.

L'indice di calore ha superato i 130 gradi in Kansas, New Orleans ha raggiunto la temperatura più alta mai registrata (105 gradi) e gran parte del Texas e della Florida sono stati sottoposti a un caldo estremo eccezionalmente prolungato.

Ma una città è stata emblematica di un'estate estrema con un caldo che, secondo gli scienziati, era "virtualmente impossibile" senza il cambiamento climatico causato dall'uomo: Phoenix.

Luglio a Phoenix è stato il mese più caldo mai registrato in una città degli Stati Uniti. La temperatura media della città per il mese è stata di ben 102,7 gradi Fahrenheit, dopo giorni brutalmente caldi e notti da record.

Phoenix ha sopportato 31 giorni consecutivi senza precedenti con temperature elevate pari o superiori a 110 gradi.

Il caldo ha avuto un impatto devastante.

Almeno 579 persone sono morte nel 2023 per cause legate al caldo nella contea di Maricopa, dove si trova Phoenix, in quello che è stato l'anno più letale per il caldo da quando la contea ha iniziato a monitorarlo nel 2003.

I giorni in cui le temperature elevate superano i 100 gradi stanno diventando sempre più comuni in molte grandi città degli Stati Uniti a causa dell'aumento delle temperature globali, ma Phoenix ha registrato l'aumento maggiore di tutti. La città registra in media 18 giorni in più sopra i 100 gradi all'anno rispetto alle medie storiche, il che si traduce in circa 111 giorni sopra i 100 gradi all'anno.

Un'alluvione superpotente uccide migliaia di persone

Latempesta Daniel ha provocato inondazioni mortali in Grecia, Turchia e Bulgaria a settembre, prima di spostarsi sul Mar Mediterraneo e prendere di mira la Libia. Caricato dalle acque calde del Mediterraneo, Daniel è diventato un "medicane", una tempesta con caratteristiche simili a quelle degli uragani e dei tifoni.

La tempesta ha scatenato piogge torrenziali in tutta la Libia e una città ha registrato 16 pollici di pioggia in sole 24 ore. Ne sono conseguite terribili inondazioni che hanno provocato la morte di circa 4.000 persone.

La città di Derna è stata la più colpita. L'inondazione ha fatto scoppiare due dighe e ha scatenato una massiccia ondata d'acqua che ha spazzato via gran parte del centro della città.

L'iniziativa World Weather Attribution - un gruppo di scienziati che analizza il ruolo del cambiamento climatico nelle conseguenze di eventi meteorologici estremi - ha rilevato che l'inquinamento dovuto al riscaldamento del pianeta ha reso le piogge mortali in Libia fino a 50 volte più probabili e il 50% più gravi.

In un mondo che si sta riscaldando non è necessario un sistema di tipo medicane o addirittura tropicale per scatenare inondazioni devastanti. L'atmosfera che continua a riscaldarsi è in grado di assorbire più umidità come un asciugamano e poi di riversarla sotto forma di piogge alluvionali più estreme.

Questo scenario si è verificato più volte negli Stati Uniti: Un treno di fiumi atmosferici mortali ha colpito la California a gennaio e marzo; le catastrofiche inondazioni di luglio hanno trasformato la capitale del Vermont, Montpelier, in un fiume impetuoso esono diventate mortali nel nord dello stato di New York; a settembre, a New York City, è caduto in poche ore un mese di pioggia, conmetri di acqua alluvionale che hanno invaso alcune zone della città.

Laura Paddison e Nadeen Ebrahim della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com