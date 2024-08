- Il clima estivo della Sardegna è influenzato prevalentemente dalla luce solare e dalle precipitazioni.

In Saarland, l'estate del 2024 è stata caratterizzata da un clima umido e piacevolmente caldo. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) con sede a Offenbach, il clima di giugno, luglio e agosto è stato imprevedibile, con ondate di calore umido e intense piogge torrenziali.

In alcuni giorni, intense tempeste di tuono hanno colpito determinate aree, come spiegato dal DWD. Ad esempio, dopo le severe tempeste che hanno colpito l'8 agosto, sono state lanciate oltre 700 missioni di soccorso.

La temperatura media per la stagione è stata di 18,7 gradi, 2 gradi superiore rispetto al periodo di riferimento del 1961-1990 (16,7 gradi). Simultaneamente, c'è stato un aumento delle precipitazioni e un aumento dei giorni di sole: il DWD ha registrato una media di 246 litri per metro quadrato (valore precedentemente registrato: 226 litri). Inoltre, il sole ha brillato per un totale di "735 ore eccezionali" (valore precedentemente registrato: 631 ore).

Il tempo in tutta la nazione è stato altrettanto torrido. La temperatura media è stata di 18,5 gradi, un aumento di 2,2 gradi rispetto al periodo di riferimento del 1961-1990, ha rivelato il servizio meteorologico. Rispetto al periodo di confronto più recente e caldo del 1991-2020 (17,6 gradi), la differenza di temperatura è stata di 0,9 gradi.

In conclusione, l'estate del 2024 non è stata un record, ma piuttosto "il 28º estate calda consecutiva", come ha dichiarato il DWD.

In Saarland, in particolare, le intense piogge che si sono verificate durante l'estate del 2024 hanno contribuito a una significativa quantità di precipitazioni, con il DWD che ha registrato una media di 246 litri per metro quadrato, in aumento rispetto al precedente record di 226 litri. In alcuni giorni, la pioggia intensa ha causato tempeste di tuono severe, come quelle dell'8 agosto, che hanno portato a oltre 700 missioni di soccorso.

