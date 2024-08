- Il clima della Renania settentrionale-Vestfalia è più mite e freddo.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, il mercurio è previsto in leggero calo. La giornata inizia con pioggerella mattutina e copertura nuvolosa, ma il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede massime comprese tra 14 e 21 gradi Celsius. Il sole è atteso quasi ovunque durante il giorno. Con il calare della sera, le temperature scenderanno intorno ai 6-9 gradi.

A partire da giovedì, le temperature inizieranno a salire nuovamente. Con abbondante sole previsto, le temperature potrebbero raggiungere i 26 gradi. Durante la notte, le letture del termometro sono previste scendere a 11-17 gradi. Il tempo gradevole e soleggiato sembra destinato a protrarsi nel weekend, con una miscela di sole, nuvole, occasionali piogge e possibili temporali.

