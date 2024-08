- Il clero di Dresda invita il pubblico a partecipare alle elezioni

Il Vescovo di Sassonia Tobias Bilz e il Vescovo della Diocesi di Dresda-Meißen, Heinrich Timmerevers, incoraggiano gli elettori abilitati in Sassonia a partecipare alle elezioni politiche. Li motivano a utilizzare il loro potere di voto il 1º settembre, come dichiarato in una dichiarazione congiunta. "Contribuiamo anche alla nostra convivenza democratica in questo modo e la plasmiamo - con la speranza come guida."

Durante le elezioni politiche, "il percorso per il progresso della Sassonia nei prossimi cinque anni sarà deciso", hanno sottolineato i vescovi protestante e cattolico l'importanza. "Molto dipende da queste elezioni."

Bilz e Timmerevers hanno anche promosso un atteggiamento positivo verso la vita, non lasciarsi intimidire o scoraggiare dalle sfide, ma trarre incoraggiamento e ispirazione "dagli numerosi eventi positivi nella nostra zona, così come nei nostri rapporti e amicizie". Hanno evidenziato che "la base per la nostra libertà e il benessere raggiunto è stata conquistata da molte persone con determinazione incrollabile, e siamo devoti alla responsabilità che ne deriva".

