Il clan Murdoch si batte con l' incertezza mentre il destino del loro impero dei media è in gioco.

Murdoch, insieme al suo figlio maggiore, si è recato in una corte di Reno per udienze a porte chiuse in un processo segreto. L'obiettivo era stabilire se il 93enne potesse modificare il trust familiare, un'eredità di decenni fa, che concede ai suoi quattro figli maggiori voti uguali nella gestione del suo conglomerato mediatico conservatore dopo la morte. Murdoch mira a modificare il trust per garantire che Lachlan, il suo successore preferito e figlio maggiore, rimanga al comando per un lungo periodo.

Tuttavia, James, Elizabeth e Prudence, i suoi altri figli, si oppongono a questo cambiamento e hanno presentato una causa per contestarlo. Come riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, Murdoch teme che se i suoi altri figli assumessero il controllo, potrebbero addolcire la linea ferocemente prospera e ultra-conservatrice della compagnia, che ritiene potrebbe portare a una riduzione del suo valore.

Le udienze si sono concluse martedì e ora i membri della famiglia attendono con ansia un verdetto.

Nei giorni o nelle settimane seguenti, un commissario testamentario emetterà un rapporto che suggerirà se Murdoch può alterare il trust familiare. Questo rapporto non sarà reso pubblico, come ha dichiarato Elyse Tyrell, un avvocato di Las Vegas specializzato in trust e successioni.

Tuttavia, la decisione potrebbe richiedere del tempo. Ciascuna parte avrà quindi 10 giorni per contestare il rapporto e la raccomandazione, dopo di che la disputa potrebbe essere portata davanti a un giudice. Qualsiasi obiezione, prevista in questo caso, porterà a una decisione del giudice o a una richiesta di riesame da parte del commissario.

Purtroppo, non c'è un termine prevedibile per questo processo, ha detto Tyrell.

Una decisione finale del giudice potrebbe essere impugnata presso la Corte Suprema del Nevada a causa degli asset del trust, che superano i 5 milioni di dollari e comprendono entità come il Wall Street Journal, il New York Post e i media in Australia e nel Regno Unito.

Questa disputa per la successione si è svolta dietro le quinte in Nevada, noto per i suoi ambienti giudiziari altamente riservati per questioni come le decisioni sui trust familiari, consentendo alle parti e ai tribunali di nascondere i casi con tale segretezza che nemmeno la loro esistenza viene elencata nei registri della corte.

Di recente, un gruppo di organizzazioni giornalistiche, come CNN, ha presentato una richiesta alla Corte Suprema del Nevada per rivelare il caso, sostenendo che "la successione influenzerà migliaia di posti di lavoro, milioni di consumatori di media in tutto il mondo e il panorama politico americano".

Nonostante la segretezza ordinata dalla corte, l'interesse dei media per questa disputa rimane alto. Diversi analisti aziendali argumentano che l'esito di questo processo potrebbe avere un impatto significativo sull'impero mediatico conservatore di Murdoch, influenzando potenzialmente le sue strategie commerciali e i suoi partenariati a lungo termine.

