Il clan Murdoch e' impegnato in una clandestina disputa sull'eredita' in un'isolata corte del Nevada.

Nel cuore di una camera di consiglio isolata a Reno, Nevada, si sta svolgendo una faida familiare, simile a un episodio ad alto rischio della serie HBO "Successione", senza la supervisione del pubblico o la diffusione televisiva. Questa disputa segreta, che coinvolge la famiglia Murdoch, non è destinata ai telespettatori o alla stampa.

Il principale fattore scatenante è la petizione presentata alla fine dell'anno dal patriarca anziano al tribunale, con l'obiettivo di modificare il trust familiare. Inizialmente, il trust avrebbe distribuito quote di voto uguali ai suoi quattro figli maggiori - Lachlan, James, Elisabeth e Prudence - alla sua morte. Tuttavia, Murdoch ora sostiene che il controllo debba essere concesso esclusivamente a Lachlan, suo figlio maggiore e successore preferito.

Lachlan, un forte sostenitore delle convinzioni politiche conservatrici del padre, ha assunto il ruolo di presidente di Fox Corporation e News Corporation da settembre, dopo il pensionamento del padre. Secondo i documenti del tribunale, non verificati indipendentemente da CNN, Murdoch ha cercato di limitare il controllo delle sue imprese mediatiche a Lachlan dopo la sua morte, credendo che ciò avrebbe protetto il loro valore monetario mantenendo una linea editoriale di destra.

Il processo imminente deciderà l'erede dell'immenso impero mediatico di destra di Murdoch, che comprende entità prestigiose come Fox News e la sua bandiera lucrosa, Fox News. L'eventuale risultato potrebbe portare a un cambiamento nella inclinazione politica dell'impero mediatico, nel caso in cui i fratelli di Lachlan riuscissero a impossessarsene. Lo scorso anno, James Murdoch, che ha lasciato News Corp. nel 2020, ha sostenuto Kamala Harris per la presidenza, esprimendo il suo sostegno per la sua elezione come essenziale per la forza e la stabilità continua della democrazia e dell'economia.

I rappresentanti di Murdoch hanno rifiutato di commentare o non hanno risposto alle richieste di CNN riguardo a questa storia. Non è stato possibile ottenere comunicazioni da Prudence Murdoch, la figlia maggiore.

Nel frattempo, la famiglia Murdoch è unita nel mantenere la natura privata della loro disputa, nonostante le divergenze riguardo al loro conglomerato mediatico internazionale, che si estende al The Wall Street Journal, New York Post e ai mezzi di comunicazione televisivi e stampati australiani e britannici.

L'esistenza del processo è stata resa nota per la prima volta in un articolo del The New York Times di luglio, che si riferiva a documenti del tribunale sigillati.

Un viaggio nel deserto del Nevada

despite their minimal connection to Nevada, the Murdoch family conflict is being waged covertly in a Washoe County courtroom. Nevada provides one of the most private settings for trust matters, enabling cases to remain concealed to an extreme degree, even to the point of not appearing in public court dockets.

Alex Falconi, founder of Our Nevada Judges, a non-profit watchdog organization focusing on judges' decisions and court proceedings, discussed Nevada's sealing approach. He has worked on numerous cases seeking to unveil sealed court proceedings in the state, alongside the American Civil Liberties Union. Falconi expressed concerns about the potential for unusual due process issues due to the extreme sealing measures taken in Nevada.

“If we don’t know your justification for sealing, how can we know where to file if the entire case number is sealed? How can we know who to serve if we don’t know the attorneys' details?” Falconi remarked.

Recently, the Second Judicial District Court in Nevada recognized the high interest in the Murdoch case and posted a general docket information page, which described it as "The Matter of the Doe 1 Trust, PR23-00813." Falconi was surprised by the move to make the schedule public; however, most other case-related information remains concealed.

Petitions for public disclosure

Last week, a media coalition, representing seven national news organizations including CNN, The New York Times, National Public Radio, and others, filed a petition to unseal the proceedings. The coalition argued that the intense secrecy is unconstitutional and asserts that a decision in the case would have significant consequences across the political landscape.

The coalition stated, "Nevada's courts are responsible to the public, and the public has a right to know whether the trust under dispute is being managed lawfully." They argued that sealing the entire matter is not permissible, even when all parties consent to sealing. Instead, the court should prioritize public access and provide specific justifications for any sealing.

Falconi also sought permission to film court proceedings. However, his request was denied, and he has now appealed that decision.

Last year, Falconi successfully petitioned the Nevada Supreme Court, which ruled that the public holds a constitutional right to access Family Court cases. Murdoch's attorneys contend that this ruling does not apply to their trust case, which they view as private affairs rooted deeply in equity.

Falconi suspects that the judge may dismiss the transparency petitions, which might themselves be subject to sealing. One Murdoch family member, designated in court filings only as "Doe," argued against the media petition, arguing that unsealing the proceedings would reveal "confidential information into the internal workings of their competitors." Additionally, they claimed that the public should not have access to hearings due to safety concerns, citing the requirement for Rupert Murdoch's round-the-clock security.

"The establishment media—including the Proposed Intervenors—who have portrayed Fox and News as threats to American democracy and enemies to be opposed, now question sealing justifications based on safety concerns," Murdoch's attorneys wrote in a court filing.

With the tribunal set to conduct fact-finding sessions in the upcoming week, there's a possibility that the court could make a decision regarding media coverage at any moment.

Should the judge grant the unveiling of the case, it could trigger significant repercussions in Nevada's family court system. However, not everyone is advocating for the uncovering of these cases. Some contend that sealing family court proceedings aids in safeguarding the privacy of the fragile. Falconi, among others promoting transparent courtrooms, proposes that cases can be confined on a case-by-case basis, or specific details can be concealed or blurred.

Falconi isn't affiliated with the media alliance, but he hopes the extensive media coverage surrounding the Murdoch case will inadvertently assist his cause.

"Quando tutti voi con i vostri reportage mainstream emergete, si sta dimostrando vantaggioso, poiché stanno iniziando a capire che questo non è una procedura standard", ha espresso Falconi. "Stanno iniziando a comprendere che siamo peculiari e li spingerà a correggere la situazione".

