Il CIO vuole più posizionamento dei prodotti

Sul campo di gioco, in piscina o allo stadio di atletica, non dovrebbero esserci pubblicità su larga scala, ha sottolineato Voumard. Il CIO, con sede in Svizzera, vuole offrire ai propri partner pubblicitari "l'opportunità di integrare i loro prodotti il più organicamente possibile nei Giochi". Si tratta di uno sviluppo "consapevole e desiderato".

In occasione dei Giochi olimpici attualmente in corso a Parigi, le medaglie vengono posizionate su vassoi con il logo del marchio Louis Vuitton, visibile anche durante la cerimonia di apertura. Dopo la cerimonia di premiazione, gli atleti ricevono uno smartphone Samsung per scattare una foto. Il CIO ha da tempo partnership pubblicitarie con marchi come Toyota, Coca-Cola e Visa.

