- Il cinquantesimo anniversario della giovane filarmonica tedesca è vicino

Un ensemble musicale unico al mondo celebra il suo 50º anniversario: la Giovane Filarmonica Tedesca, con sede a Francoforte. La particolarità: l'ensemble si autogestisce sin dalla sua fondazione e comprende solo studenti tra i suoi membri. "Funziona alla grande", afferma il direttore più recente, Maximilian von Aulock, entrato in carica il 1º luglio. Si riuniscono circa 260 membri più volte all'anno, guidati da un consiglio e da un comitato di programmazione.

I requisiti per diventare membri sono: frequentare una scuola di musica di lingua tedesca in Germania, Austria o Svizzera e avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni. I candidati vengono regolarmente invitati a fare un'audizione a Francoforte. L'orchestra vanta un cast molto vario, con membri provenienti da oltre 30 nazioni. In genere, i membri servono un termine di due a quattro anni nell'orchestra studentesca.

La Giovane Filarmonica Tedesca è stata fondata nel 1974 e ha rappresentato un forte desiderio di liberazione culturale, riforma sociale e istruzione democratica, secondo la portavoce Judith Zimmermann. I musicisti volevano un'orchestra locale che risuonasse con le loro voci. Finanziariamente, l'orchestra si basa sul sostegno dei governi federali, regionali e locali. "È ancora lontano dal sufficiente", precisa Aulock. Inoltre, riceve il sostegno finanziario di numerosi benefattori, tra cui fondazioni private e pubbliche.

Ogni anno, la Giovane Filarmonica Tedesca organizza un tour autunnale e primaverile. Negli ultimi anni, l'orchestra ha anche organizzato il suo evento distintivo a Francoforte chiamato "Freispiel", che si terrà dal 29 agosto al 1º settembre di quest'anno. Il festival si concluderà con l'esecuzione di un'opera composta appositamente per la Giovane Filarmonica Tedesca alla Frankfurter Paulskirche: la compositrice Diana Syrse ha incorporato dichiarazioni dell'Assemblea Nazionale Tedesca del 1848.

Durante il successivo tour autunnale per il anniversario, la Sinfonia n. 7 di Mahler sarà in programma. Il concerto ufficiale per l'anniversario si terrà il 14 settembre a Wiesbaden. Il tour si concluderà con Jonathan Nott, che ha guidato l'ensemble come primo direttore e consulente artistico per dieci anni. Al momento, il suo successore non è stato ancora annunciato.

**"Come orchestra democratica e autogestita, la Giovane Filarmonica Tedesca ha lasciato il suo segno nella storia e sta ancora plasmand

Leggi anche: