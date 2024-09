Il ciclone tropicale John, descritto come uno zombie, rafforza la sua potenza nel Pacifico, inondando parti della costa sud-occidentale del Messico.

La tempesta "zombie", battezzata John, è stata classificata come un sistema che si indebolisce prima di rinforzarsi nuovamente in una tempesta. Dopo aver colpito il Messico come letale uragano di categoria 3 nella notte di lunedì, si è indebolita solo per riguadagnare forza e flagellare la costa del Pacifico del Messico. Anche dopo il suo iniziale indebolimento, i resti della tempesta hanno continuato a attraversare la costa, causando piogge persistenti.

Nella città turistica di Acapulco, ancora in via di recupero dai danni causati dall'uragano Otis lo scorso anno, alcuni quartieri sono stati inondati, costringendo i residenti delle aree vulnerabili a evacuare verso i rifugi temporanei. Alcune parti della città hanno registrato più di 500 mm di pioggia questa settimana, e addirittura 431 mm nelle ultime 24 ore.

Un video virale sui social media ha mostrato un taxi portato via dalle acque delle inondazioni, con persone ancora a bordo. Il veicolo si è fermato alla fine, permettendo alle autorità vicine di salvare i passeggeri.

Le squadre di risposta alle emergenze sono state inviate nella città con zattere e barche per salvare coloro che sono rimasti intrappolati dalle acque in aumento. Secondo il governatore di Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, questi sforzi sono in corso.

Le operazioni all'aeroporto di Acapulco sono state sospese e le istituzioni educative in tutto lo stato sono state chiuse fino a nuovo avviso.

I rapporti dalle città rurali vicino ad Acapulco segnalano blackout temporanei a causa della pioggia. Alcuni mercati hanno chiuso di conseguenza, ostacolando la possibilità per le persone di procurarsi i beni di prima necessità per gestire la tempesta.

Come ha detto un residente a CNN, "Spero che non perseveri per un periodo prolungato, perché non ci sarà cibo sufficiente".

L'uragano rinvigorito è previsto portare "quantità estremamente pesanti a straordinarie" di pioggia, venti forti e onde alte nella parte sud-ovest del paese, secondo il comunicato del giovedì della Commissione Nazionale dell'Acqua del Messico.

In un municipio di Benito Juárez, in Guerrero, un fiume ha iniziato a straripare dal suo argine, con i livelli dell'acqua che si avvicinano all'altezza di un ponte sopra. Si teme che la città di San Jerónimo possa essere inondata. Le autorità hanno invitato le persone a mantenere una distanza di sicurezza dalla riva del fiume e dal ponte.

A mezzogiorno ET del giovedì, l'uragano John si trovava a circa 120 km a ovest di Zihuatanejo, Guerrero, con venti sostenuti massimi di 120 km all'ora.

La tempesta è prevista per depositare 10 a 20 pollici di pioggia negli stati di Guerrero e Michoacán entro venerdì, e fino a sei pollici in Colima e Oaxaca occidentale.

A causa delle piogge incessanti portate dall'uragano John, alcune parti del mondo, specificamente le Americhe, stanno vivendo alluvioni severe. L'uragano rinvigorito è previsto per portare piogge intense, venti forti e onde alte nella parte sud-ovest del Messico.

Leggi anche: