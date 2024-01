Il ciclista Daniel Oss si ritira dal Tour de France dopo essersi rotto il collo in un incidente ad alta velocità con un tifoso

Il corridore del Team TotalEnergies si è schiantato contro i tifosi ad alta velocità mentre erano allineati lungo una strada acciottolata durante la quinta tappa tra Lille e Arenberg.

Il filmato mostra Oss che perde l'equilibrio dopo aver toccato un tifoso prima di scontrarsi con un altro che si sporgeva per filmare la corsa con un telefono.

"Gli esami complementari hanno rivelato una frattura di una vertebra cervicale che richiede un'immobilizzazione di alcune settimane", si legge in un comunicato della squadra.

"Daniel Oss è quindi costretto a lasciare il Tour de France... Tutta la squadra ti augura una buona guarigione Daniel".

Durante la quinta tappa di mercoledì si sono verificate diverse cadute, anche se non tutte gravi, mentre i corridori correvano sul pavé.

Il corridore italiano è riuscito in qualche modo a terminare la tappa nonostante l'incidente, che ha coinvolto anche altri due corridori finiti a terra dietro di lui.

Durante la corsa dello scorso anno, una fan ha causato un grave incidente dopo essere passata davanti al gruppo in corsa con un cartello di cartone, che sembrava mostrare un messaggio per le telecamere. La donna in questione è stata successivamente identificata e arrestata dalle autorità.

Lo sloveno Tadej Pogacar è l'attuale leader della classifica generale del Tour dopo aver vinto la sesta tappa.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com