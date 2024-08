- Il ciclista belga Ghekiere trionfa nella tappa quasi conclusiva del Tour

La ciclista belga Justine Ghekiere si aggiudica la vittoria della tappa 7. Indossando la maglia a pois, ha conquistato la vittoria in una fuga solitaria di 166 chilometri da Champagnole a Le Grand-Bornand, tagliando il traguardo con un minuto di vantaggio.

Nella classifica generale del Tour de France, la polacca Katarzyna Niewiadoma ha mantenuto la sua posizione di testa grazie a un quarto posto, ma ha visto la ciclista olandese Demi Vollering avvicinarsi, arrivando insieme al traguardo. Nonostante un ritardo di 1 minuto e 15 secondi, Vollering, che aveva incontrato difficoltà in precedenza durante il tour, rimane una contendente per la vittoria finale, grazie all'ottava posizione. La tappa finale di domenica, lunga 150 chilometri da Le Grand-Bornand ad Alpe d'Huez, promette di determinare il campione del Tour.

Durante la tappa alpina a Le Grand-Bornand, con oltre 2.000 metri di dislivello, un gruppo di sei fuggitivi ha goduto di un vantaggio di cinque minuti sul gruppo principale prima del tratto decisivo. A 15 chilometri dalla fine e con un vantaggio di 3 minuti e mezzo, il gruppo di testa, che includeva la medaglia d'argento olimpica olandese Marianne Vos, ha iniziato a sfaldarsi. Ghekiere ha attaccato e celebrato la sua vittoria nella località sciistica, che ospita anche le gare di biathlon della Coppa del Mondo.

Liane Lippert ha concluso la gara al 21° posto, a 1 minuto e 59 secondi di ritardo, e attualmente occupa l'11° posto nella classifica generale, a 1 minuto e 47 secondi dalla leader.

Dopo aver conquistato la vittoria della tappa 7, Justine Ghekiere ha espresso la sua eccitazione per la possibilità di correre sullo stesso tratto alpino il giorno successivo. La tappa 10 in arrivo, che culmina all'iconico Alpe d'Huez, rappresenta l'ultima occasione per i ciclisti di fare un impatto significativo sulla classifica generale, con la salita impegnativa che potrebbe plasmare il campione del Tour de France.

