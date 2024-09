Il ciclismo sopporta la perdita di un altro giovane promettitore in un breve spazio.

Oggi è un giorno tetro per la comunità ciclistica dei Paesi Bassi. Stiamo piangendo la perdita di Bas van Belle, un promettente ciclista affiliato alla Wielerploeg Groot Amsterdam, che ci ha lasciato alla tenera età di 24 anni. L'Unione Ciclistica Olandese (KNWU) ha annunciato la notizia sul loro sito ufficiale, ma purtroppo la causa della sua prematura scomparsa rimane sconosciuta.

La KNWU ha espresso le sue condoglianze in una dichiarazione, esprimendo la sua profonda tristezza e dolore. "Piangiamo la perdita di Bas van Belle", hanno detto. "La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel mondo del ciclismo. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, in particolare i suoi genitori e i suoi fratelli Lisa e Loe, i suoi amici e tutti coloro che lo conoscevano personalmente. Lo ricorderemo sempre come un individuo gentile e amichevole, oltre alle sue eccezionali abilità nel ciclismo". È stato allestrato un libro delle condoglianze online.

Visma: "Sentimenti di cordoglio e solidarietà"

Bas ha corso per la squadra continentale lussemburghese Leopard Pro Cycling nel 2019 e nel 2020. In seguito, è tornato alla Wielerploeg Groot Amsterdam nella sua città natale di Amsterdam, dove ha ottenuto numerosi piazzamenti di rilievo. Nel 2023, ha conquistato il terzo posto al Tour de Okinawa in Giappone, il terzo posto in una tappa del Course Cycliste de Solidarnosc in Polonia e il quinto posto al NK per i corridori elite senza contratto. La sua ultima gara si è svolta solo lo scorso weekend alla Ronde van Midden-Brabant, dove si è classificato al 65º posto.

Visma Lease a Bike, squadra del fratello minore di Loe van Belle, Bas, ha espresso i suoi sentimenti di solidarietà nei confronti di Loe e della sua famiglia: "Siamo profondamente sconvolti dalla scomparsa improvvisa di Bas", hanno detto. "I nostri pensieri sono con te e i tuoi cari in questo momento difficile. Siamo qui per darti forza e coraggio per i giorni a venire e le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia di Bas e ai suoi amici".

In precedenza, era stato riferito che la ciclista di 18 anni Muriel Furrer era morta a seguito di un tragico incidente ai Campionati del Mondo di Zurigo. Ha subito gravi ferite dopo una caduta il giovedì e alla fine è deceduta il giorno successivo.

La comunità ciclistica a livello mondiale sta piangendo la perdita di Bas van Belle, poiché lo sport spesso unisce le persone oltre i confini. Il suo talento e la sua passione per il ciclismo hanno lasciato un'impronta indelebile nello sport, ispirando molti giovani corridori.

