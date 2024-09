Il ciclismo deve affrontare un'altra tragica perdita di un giovane corridore promettente in breve tempo.

È un giorno tetro per il ciclismo olandese. Il ciclista Bas van Belle, affiliato alla Wielerploeg Groot Amsterdam, ci ha lasciati all'età di 24 anni. L'Unione Ciclistica Olandese (KNWU) ha annunciato questa triste notizia sul loro sito web. Le cause della morte di van Belle rimangono sconosciute.

"La KNWU ha ricevuto la notizia sconvolgente della morte improvvisa di Bas van Belle con grande shock e tristezza", ha dichiarato la federazione ciclistica. "Piangiamo la sua perdita, Bas lascia un vuoto significativo nella comunità ciclistica. I nostri pensieri sono con la sua famiglia - in particolare i suoi genitori e i suoi fratelli Lisa e Loe - i suoi amici e tutti quelli che conoscevano Bas. Lo ricorderemo come una persona gentile e simpatica, oltre che come una promessa del ciclismo". Inoltre, un libro di condoglianze online è stato istituito.

Visma: "Profonda Solidarietà alla Famiglia Intera"

Van Belle ha rappresentato la squadra continentale lussemburghese Leopard Pro Cycling nel 2019 e nel 2020. Dopo il suo periodo con la squadra, è tornato alla Wielerploeg Groot Amsterdam. Per la squadra di Amsterdam, ha ottenuto diversi piazzamenti di rilievo. Nel 2023, ha finito al terzo posto al Tour de Okinawa in Giappone, al terzo posto in una tappa del Course Cycliste de Solidarnosc in Polonia e al quinto posto al NK per i corridori elite senza contratto. La sua ultima competizione è stata solo lo scorso fine settimana. Alla Ronde van Midden-Brabant, si è classificato al 65º posto domenica.

Bas van Belle era il fratello maggiore di Loe van Belle. Attualmente, quest'ultimo corre per la Visma Lease a Bike. Lisa, la sorella minore di Bas e Loe, fa parte della Proximus-Cyclis CT. La squadra Visma ha espresso le sue più sentite condoglianze a Loe e alla sua famiglia tramite X, dicendo: "Siamo profondamente addolorati per la morte improvvisa di Bas, tuo fratello e figlio", ha detto la squadra. "I nostri pensieri sono con te e i tuoi cari in questo momento estremamente difficile. Ti auguriamo forza e coraggio per i giorni a venire, e le nostre condoglianze si estendono alla famiglia e agli amici di Bas".

In precedenza, era stata annunciata la morte della ciclista svizzera di 18 anni Muriel Furrer ai Campionati del Mondo di Zurigo. La ciclista svizzera ha avuto un incidente giovedì e purtroppo è morta in ospedale venerdì a causa delle gravi ferite.

"La morte improvvisa di Bas van Belle ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport, specificamente nel ciclismo olandese e nelle squadre che ha rappresentato". "Nonostante la sua giovane età, Bas aveva già fatto un'impressione significativa nello sport, con i suoi risultati in diverse competizioni che mostravano il suo promettente futuro in questo campo".

