- Il Chocoversum di Amburgo attira centinaia di migliaia di persone, un record

Vicino al Distretto dei Magazzini di Amburgo, dal 2011 tutto ruota intorno al cioccolato in un edificio storico: il Chocoversum. Lo scorso anno, circa 215.000 persone hanno visitato questo museo privato, un record. Anche ora, durante le vacanze estive, la casa è molto frequentata.

"Durante i picchi di affluenza, siamo sold out almeno 24 ore prima. Stiamo lentamente raggiungendo i nostri limiti di capacità", ha detto la portavoce del museo Ulrike Albrecht. In parte, il team può compensare questo con gli orari di apertura estesi. Se il record del 2023 verrà battuto, lei non può dirlo ancora. Ma: "Attualmente, siamo sicuramente sulla stessa linea dell'anno scorso, quindi è possibile. Ovviamente lo sapremo per certo solo all'inizio di gennaio".

Mani in pasta è preso alla lettera

Il museo privato può essere esplorato solo con una guida, con 32 persone che possono partecipare a un tour alla volta. E mani in pasta è preso alla lettera qui, poiché tutti possono decorare la propria barra di cioccolato nel laboratorio di cioccolato, utilizzando cioccolato al latte, fondente o bianco. Ma non si tratta solo di degustazione, si tratta anche di imparare - dalla coltivazione al raccolto, all'esportazione, alla sostenibilità e alla raffinazione della massa di cacao in delicato cioccolato.

Secondo la città di Amburgo, ci sono circa 60 musei lungo l'Elba che attirano più di 1,4 milioni di visitatori all'anno. Circa 40 di questi sono di proprietà privata, come sa l'autorità culturale.

